Ferrari, 2024 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Ferrari, 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı aracın örtüsünü 13 Şubat'ta kaldıracağını açıkladı.
Maranello'da düzenlenen bir basın etkinliğinde konuşan takım patronu Frederic Vasseur, Ferrari'nin 676 kod adlı 2024 aracının, Sevgililer Günü'nden bir gün önce yani 13 Şubat'ta tanıtılacağını duyurdu.
Vasseur, "Lansman 13 Şubat'ta, Sevgililer Günü'nden bir gün önce gerçekleşecek. İsim de dahil olmak üzere geri kalan tüm detayları o gün öğreneceksiniz." dedi.
İtalyan ekibin patronu, bu tarihi seçmelerinin temel sebebinin test tarihleri olduğunu söyledi ve sıkışık takvimde 13 Şubat'ın kendileri için en doğru tarih olduğunu belirtti.
Vasseur, bu yıl beklentilerin çok yüksek olmasının bedelini ödediklerini düşünüyordu ve İtalyan basınıyla yediği yemekte, 2024'e dair net hedefler söylemekten kaçındı.
Photo by: Ferrari
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Vasseur, "Bir şey vaat etmek zorunda değilim. En iyi yol, iyi bir performans sergilemek adına yaptığımız işe odaklanmaktır."
"Mart ayında iyi bir iş çıkarabilirsek Noel hediyesi alacaklar, şimdi değil. Noel'de hediye sadece vaatlere dayanır ve ben vaatlerde bulunmak istemiyorum."
"Paskalya hediyesi olup olmayacağını Mart ayında göreceğiz!" dedi.
Yine de Fransız patron, takımın gelişiminden memnun.
"Sezon boyunca takımın bir grup olarak gösterdiği reaksiyondan oldukça gurur duyuyorum. Monza'ya kadar zorlu bir ilk altı ay geçirdik ve iyi bir reaksiyon gösterdik."
"Bu da grup olarak oldukça iyi çalıştığımız anlamına geliyor."
Photo by: Ferrari
Ferrari's Christmas Lunch atmosphere
Son Haberler
Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"
Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor" Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"
New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak
New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak
Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"
Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"
Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor
Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar