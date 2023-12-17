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Ferrari, 2024 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Ferrari, 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı aracın örtüsünü 13 Şubat'ta kaldıracağını açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ferrari SF-23. detail front wing

Maranello'da düzenlenen bir basın etkinliğinde konuşan takım patronu Frederic Vasseur, Ferrari'nin 676 kod adlı 2024 aracının, Sevgililer Günü'nden bir gün önce yani 13 Şubat'ta tanıtılacağını duyurdu.

Vasseur, "Lansman 13 Şubat'ta, Sevgililer Günü'nden bir gün önce gerçekleşecek. İsim de dahil olmak üzere geri kalan tüm detayları o gün öğreneceksiniz." dedi.

İtalyan ekibin patronu, bu tarihi seçmelerinin temel sebebinin test tarihleri olduğunu söyledi ve sıkışık takvimde 13 Şubat'ın kendileri için en doğru tarih olduğunu belirtti.

Vasseur, bu yıl beklentilerin çok yüksek olmasının bedelini ödediklerini düşünüyordu ve İtalyan basınıyla yediği yemekte, 2024'e dair net hedefler söylemekten kaçındı.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Photo by: Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Vasseur, "Bir şey vaat etmek zorunda değilim. En iyi yol, iyi bir performans sergilemek adına yaptığımız işe odaklanmaktır."

"Mart ayında iyi bir iş çıkarabilirsek Noel hediyesi alacaklar, şimdi değil. Noel'de hediye sadece vaatlere dayanır ve ben vaatlerde bulunmak istemiyorum."

"Paskalya hediyesi olup olmayacağını Mart ayında göreceğiz!" dedi.

Yine de Fransız patron, takımın gelişiminden memnun.

"Sezon boyunca takımın bir grup olarak gösterdiği reaksiyondan oldukça gurur duyuyorum. Monza'ya kadar zorlu bir ilk altı ay geçirdik ve iyi bir reaksiyon gösterdik."

"Bu da grup olarak oldukça iyi çalıştığımız anlamına geliyor."

Ferrari's Christmas Lunch atmosphere

Photo by: Ferrari

Ferrari's Christmas Lunch atmosphere

 

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