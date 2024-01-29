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Formula 1
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Ferrari, 2024 F1 aracının ismini açıkladı!

Ferrari, 2024 Formula 1 aracının adının SF-24 olacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

İtalyan ekip, tarihi boyunca araç isimlerinde farklı tercihler yapmasıyla biliniyor ve bundan ötürü yeni aracın nasıl bir isim taşıyacağı merak konusuydu.

Geçen yılki araç SF-23 olarak isimlendirilmişti ve Ferrari, 2024 aracına da SF-24 adını verme kararı aldı.

Takımın ilerleyen yıllarda bu ismi devam ettireceği düşünülüyor.

Ferrari'nin tercih ettiği isimler:

Season Car Name Reason
2024 SF-24 Scuderia Ferrari, 2024
2023 SF-23 Scuderia Ferrari, 2023
2022 F1-75 Formula 1, İlk Ferrari'nin üzerinden 75 yıl geçti
2021 SF21 Scuderia Ferrari, 2021
2020 F1000 Scuderia Ferrari, 1000. Formula 1 Grand Prix'si
2019 SF90 Scuderia Ferrari, Ekibin 90. kuruluş yıldönümü
2018 SF71-H Scuderia Ferrari, İlk Ferrari'nin üzerinden 71 yıl geçti, Hybrid
2017 SF70-H Scuderia Ferrari, İlk Ferrari'nin üzerinden 70 yıl geçti, Hybrid
2016 SF16-H Scuderia Ferrari, 2016, Hybrid
2015 SF15-T Scuderia Ferrari, 2015, Turbo
2014 F14-T Ferrari, 2014, Turbo
2013 F138 Ferrari, 2013, V8'le son sezon
2012 F-2012 Ferrari, 2012
2011 150 Italia İtalya'nın 150. yılı
2010 F10 Ferrari, 2010
2009 F60 Ferrari, Formula 1'deki 60. yıl
2008 F2008 Ferrari, 2008
2007 F2007 Ferrari, 2007
2006 248 F1 2.4-litre, V8 motor, Formula 1
2005 F2005 Ferrari, 2005
2004 F2004 Ferrari, 2004
2003 F2003-GA Ferrari, 2003, Gianni Agnelli'nin anısına
2002 F2002 Ferrari, 2002
2001 F2001 Ferrari, 2001
2000 F1-2000 Formula 1, 2000
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