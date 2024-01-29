Ferrari, 2024 F1 aracının ismini açıkladı!
Ferrari, 2024 Formula 1 aracının adının SF-24 olacağını açıkladı.
İtalyan ekip, tarihi boyunca araç isimlerinde farklı tercihler yapmasıyla biliniyor ve bundan ötürü yeni aracın nasıl bir isim taşıyacağı merak konusuydu.
Geçen yılki araç SF-23 olarak isimlendirilmişti ve Ferrari, 2024 aracına da SF-24 adını verme kararı aldı.
Takımın ilerleyen yıllarda bu ismi devam ettireceği düşünülüyor.
Ferrari'nin tercih ettiği isimler:
|Season
|Car Name
|Reason
|2024
|SF-24
|Scuderia Ferrari, 2024
|2023
|SF-23
|Scuderia Ferrari, 2023
|2022
|F1-75
|Formula 1, İlk Ferrari'nin üzerinden 75 yıl geçti
|2021
|SF21
|Scuderia Ferrari, 2021
|2020
|F1000
|Scuderia Ferrari, 1000. Formula 1 Grand Prix'si
|2019
|SF90
|Scuderia Ferrari, Ekibin 90. kuruluş yıldönümü
|2018
|SF71-H
|Scuderia Ferrari, İlk Ferrari'nin üzerinden 71 yıl geçti, Hybrid
|2017
|SF70-H
|Scuderia Ferrari, İlk Ferrari'nin üzerinden 70 yıl geçti, Hybrid
|2016
|SF16-H
|Scuderia Ferrari, 2016, Hybrid
|2015
|SF15-T
|Scuderia Ferrari, 2015, Turbo
|2014
|F14-T
|Ferrari, 2014, Turbo
|2013
|F138
|Ferrari, 2013, V8'le son sezon
|2012
|F-2012
|Ferrari, 2012
|2011
|150 Italia
|İtalya'nın 150. yılı
|2010
|F10
|Ferrari, 2010
|2009
|F60
|Ferrari, Formula 1'deki 60. yıl
|2008
|F2008
|Ferrari, 2008
|2007
|F2007
|Ferrari, 2007
|2006
|248 F1
|2.4-litre, V8 motor, Formula 1
|2005
|F2005
|Ferrari, 2005
|2004
|F2004
|Ferrari, 2004
|2003
|F2003-GA
|Ferrari, 2003, Gianni Agnelli'nin anısına
|2002
|F2002
|Ferrari, 2002
|2001
|F2001
|Ferrari, 2001
|2000
|F1-2000
|Formula 1, 2000
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