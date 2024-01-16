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Ferrari, 2024 F1 aracını önemli ölçüde hafifletecek

Enrico Cardile başkanlığındaki teknik ekip proje hedeflerinden birine ulaşmış durumda: 13 Şubat'ta Fiorano'da tanıtılacak olan yeni araç, İtalyan ekibin 798 kg ağırlık sınırına ulaştığı ilk araç olacak. Geçen yılki aracın yaklaşık 6 kg daha ağır olduğu yönünde bilgiler var.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Franco Nugnes
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari'de 2024 sezonuna yönelik hazırlıklar tam gaz devam ediyor; takım aracın pek çok noktasını 2023'e kıyasla değiştirmiş durumda.

Fakat Maranello'da performans konusu konuşulmuyor: rüzgar tüneli ve simülatör verileri açık ve net olmasına rağmen kimse 676 kod adlı yeni aracı SF-23 ile karşılaştırmaya cesaret edemiyor.

Yine de konuşulmaya başlanan pek çok nokta var; 13 Şubat'ta Fiorano'da tanıtılacak olan yeni araçta bir hedefe daha ulaşılmış durumda.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre yeni Ferrari'nin, yönetmeliklerin kabul edilmesinden bu yana ilk kez minimum ağırlık sınırının altına inmesi bekleniyor.

Görünüşe bakılırsa SF-23 geçen sezona FIA teknik düzenlemeleri tarafından belirlenen 798 kg'dan yaklaşık 6 kg daha ağır başladı.

Fakat 2024 aracı, aracın pek çok noktasında özenle yapılan çalışmalar sonucu ağırlık sınırının altında olacak.

Gövde hafifletildi, yeni ve daha küçük vites kutusu, daha büyük bir difüzörle desteklendi. Ayrıca minimum ağırlığa daha yakın bir bataryaya sahip hibrit sistem üzerinde de çalışıldı. F1'de on kilonun Barselona gibi bir pistte yaklaşık 0.3 saniye değerinde olduğunu biliyoruz, bu nedenle sadece ağırlık tasarrufu bile tur başına 0.150 saniye kazanç getirecek.

Ağırlık tasarrufu saf performansı etkilemekle kalmayacak, Pirelli lastiklerinin de daha etkili kullanılmasını sağlayacak.

Enrico Cardile, direttore tecnico telaio della Ferrari

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Enrico Cardile, direttore tecnico telaio della Ferrari

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