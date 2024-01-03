Ferrari, 2024 F1 aracını çarpışma testinden başarıyla geçirdi!

Ferrari, Red Bull'un geçtiğimiz haftalarda yaptığının aksine, çarpışma testlerinden sorunsuz şekilde geçmeyi başardı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni aracın gövdesi tüm çarpışma testlerini geçti, böylece 2024 şasisi FIA tarafından resmi onayı aldı.

Bu haber, FIA'nın zorunlu kış tatilinin sona ermesinin hemen ardından geldi.

Enrico Cardile yönetimindeki mühendisler hedeflenen programa uygun şekilde ilerliyor ve artık yeni bir şasi üretmek yerine diğer alanlara odaklanabilecekler.

Dinamik çarpışma testlerini Cranfield'de gerçekleştiren Red Bull'un aksine Ferrari, IMQ Group'un Milano bölgesindeki sertifikasyon merkezi olan Bollate'deki CSI'yı kullandı.

FIA, Guanyu Zhou'nun 2022 Britanya GP'sinde geçirdiği kazanın ardından statik test yüklerini arttırmaya karar vermişti. Bu kapsamda hem şasilerin kendisi hem de testler, 2023'e kıyasla daha farklıydı.

Yeni Ferrari, 13 Şubat'ta Fiorano'da tanıtılacak ve hemen ardından 200 km'lik çekim günü kapsamında Fiorano'da piste çıkarılacak.

İki pilotun da bu çekim gününde yeni Ferrari'yi test etmesi planlanıyor.