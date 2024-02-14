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Ferrari: "2024 bir geçiş senesi olmayacak, hedefimiz sürekli gelişmek"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2024 Formula 1 sezonunun kendileri için bir tür geçiş yılı olacağı iddiasını yalanladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Lewis Hamilton'ın bir sonraki yıl  takıma gelişi nedeniyle 2024'ün nasıl geçeceği büyük merak konusu.

Fakat Vasseur, Hamilton açıklamasını erken yapmalarının nedenini sezona sorunsuz şekilde odaklanmak olduğunu söylüyor.

Lansmanda konuşan Vasseur, "Aracın lansmanı ve bugün attığımız ilk birkaç tur sezon için önemli bir dönüm noktası."

"Tahmin edebileceğiniz üzere tamamen 2024'e odaklanmış durumdayız. Lewis ile anlaşmak kesinlikle takım için büyük bir fırsat. Bize gelecek için iyi fırsatlar getireceğine eminiz, bence herkes için iyi bir mücadele olacak."

"Fakat biz 2024'e odaklanmak istiyoruz. Dikkatimizin dağılmasını istemiyoruz. Duyuruyu bu kadar erken yapmamızın nedeni de bu; çünkü sezon boyunca 2024'e odaklanmak bizim için önemliydi."

"Carlos'un sezonun son yarışına ve son virajına kadar kendini tamamen işine adayacağına inancım tam. Aynı şekilde tüm ekip de şu ana kadar bizim için harika bir iş çıkaran Carlos'un arkasında."

"Şimdi bizim için 2024'e odaklanmak önemli. Elimizde iyi bir fırsat var, proje üzerinde o kadar çok çalışıyoruz ki dikkatimizin dağılmasını istemiyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

Vasseur, 2024'ün bir geçiş senesi olmayacağını net şekilde belirtti.

"Bu yanlış bir görüş. 2024 bir geçiş yılı olmayacak. Bizim için oldukça önemli bir sezon ve ben tamamen buna odaklanmış durumdayım. Bence hazırlanmanın en iyi yolu iyi bir iş yapmaktır."

"Bu, 224'e odaklandığımız, en iyisini elde etmek istediğimiz, yarışları kazanmak istediğimiz, 2023'teki ivmeyle devam etmek istediğimiz ve 2025'i hiç düşünmeyeceğimiz anlamına geliyor."

Bahreyn'de hangi sonucun kendisini tatmin edeceği sorusuna Vasseur, "Sonuç açısından konuşmak zor çünkü iyi bir temponuz olabilir, iyi seviyede olabilirsiniz ve farklı olaylardan dolayı iyi puanlar alamayabilirsiniz."

"Sanırım Bahreyn'de benim için en önemli şey doğru yönde ilerlediğimize ikna olmak. Geçen yılın sonunda çok geride değildik, Abu Dhabi'de pole pozisyonu için mücadele ettik, yarışta iyi bir tempomuz vardı."

"Üstelik hafta sonu boyunca aldığımız riskler, iletişim ve yaklaşım konusunda çok geliştik. Aynı yolda ilerlemek benim için oldukça önemli."

"Sonuçlar diğer şeylerle birlikte gelecek ama en önemli şey doğru yönde ilerlemek." cevabını verdi.

Son olarak  takımın kışın kaydettiği ilerlemeden memnun olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Bunu bize sadece Bahreyn söyleyecek, çünkü kaydettiğimiz ilerlemeden mutlu olmak söz konusu değil çünkü hedef sürekli ilerliyor. İki saniye kazanabilirsiniz, eğer diğerleri üç saniye kazanıyorsa aptal gibi görünürsünüz."

"Eğer onlar bir saniye kazanmışsa o zaman siz dünyanın en iyisi olursunuz. Bu da her şeyin karşılaştırmaya dayalı olacağı anlamına gelir. Bizim açımızdan mesele sadece performans değil, aynı zamanda sürülebilirlik."

"Bence, en azından simülatörde, şu ana kadar yaşadığımız sorunun en büyük kısmını çözdük. Her şeyi düzeltip düzeltmediğimizi Bahreyn'de göreceğiz. Şimdi asıl soru saf performansla ilgili olacak, ki bu tamamen farklı bir hikaye olacak."

"Yine de geçen yıl en büyük zayıflıkları tespit ettik bunun üzerinde çalışıp, bu konuda iyi bir adım attık."

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