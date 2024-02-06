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Ferrari, 2024 aracını ilk kez çalıştırdı!

Ferrari, geçtiğimiz günlerde yeni aracı ilk kez çalıştırdı ve o anlara dair ilk görüntüleri yayınladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ferrari SF-23 technical detail

Ferrari'nin 2024 aracının tanıtılmasına sadece bir hafta kaldı fakat  perde arkasında ve Şubat ayının sonlarına doğru yapılması planlanan ilk testler için yoğu bir hazırlık süreci var.

Bu dönemde takımlar yeni araçlarının ilk versiyonunu tamamlıyorlar ve montajın gerçekten iyi şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek üzere, yeni araçlarını ilk kez ateşliyorlar.

Motorsport.com'un da geçen hafta belirtiği üzere Ferrari yeni aracını ilk kez geçtiğimiz günlerde çalıştırdı.

O anlara dair ilk video da bugün yayınlandı.

Watch: Ferrari yeni aracını ilk kez çalıştırdı

Yeni aracın çalıştırıldığı ilk anlara Ferrari takım patronu Frederic Vasseur de tanıklık etti. Başarılı testin ardından herkesin yüzünde büyük bir gülümseme ve mutluluk vardı.

Ferrari, ilk testlere kadar yeni aracı tezgah testlerine çıkaracak ve bir dizi dayanıklılık testi gerçekleştirecek.

Ardından lansman hazırlıkları yapılacak ve Fiorano'daki çekim gününe odaklanılacak.

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