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Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Ferrari'nin 2024 aracı bazı cesur tasarım tercihleriyle dikkat çekiyor: yeni aracın arka kısmını daha verimli hale getirecek daha büyük bir difüzörün kullanılabilmesi için vites kutusunun her iki tarafı da 20 mm inceltilecek. Vites kutusu SF-23 ile aynı sertlik değerlerine sahip olacak fakat biraz daha hafif olacak.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Ferrari SF-23 gearbox detail

Proje kodu 676 olan yeni Ferrari, bazı cesur seçimler içeren umut verici bir proje. Yeni Şahlanan At'ın 13 veya 15 Şubat'ta tanıtılması beklerken, Enrico Cardile tarafından tasarlanan araçla ilgili ilk söylentiler çıkmaya başladı.

Ferrari, SF-23'ten çıkardığı derslerle ve rakiplerinin tasarımlarından aldığı ilhamla, tamamen yeni bir gövdeye ve bunun taleplerine yanıt verecek daha küçük bir vites kutusuna sahip olacak.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Söylentilere göre, vites kutusunun uzunluğu değişmeyecek, dolayısıyla 676'nın dingil mesafesinin SF-23'e kıyasla değişmeyeceği varsayılabilir ancak vites kutusunun genişliği, her iki tarafta da 20 mm azaltıldı. Bunun avantajı, daha büyük bir difüzöre sahip olmak gibi görünüyor, ki bu da aracı daha verimli hale getirecek ve en azından kağıt üzerinde daha verimli bir gövde tasarımına imkan sağlayacak. Üstelik aero performans da artacak.

Bu uygulama birkaç nedenden dolayı göründüğünden daha karmaşık: Örneğin, aracın sürülebilirliğini büyük ölçüde değiştirmekten kaçınmak için daha küçük vites kutusu gövdesinin aynı sertliği koruması gerekiyor. 

Takım, kendisine çok iddialı hedefler koydu çünkü esas olarak aerodinamik avantajla birleştirilecek küçük bir ağırlık tasarrufu da mümkün olacak.

Bir başka zorluk da arka süspansiyonun iç kısmının yerleştirilmesi. Motorsport.com İtalya, Ferrari'nin çekme çubuklu süspansiyona bağlı kalacağını öğrendi.

Bununla birlikte, tasarım büyük bir revizyondan geçiyor ve bu açıdan Red Bull Racing'e yakından bakılıyor. Fakat Avusturyalı ekip, itme çubuğu varyantını kullandığı için bu sadece bir noktaya kadar mümkün.

Red Bull Racing RB19, dettaglio dello chassis a chiglia nella parte anteriore. La 676 sarà simile?

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB19, dettaglio dello chassis a chiglia nella parte anteriore. La 676 sarà simile?

Bu değişiklikle Ferrari, aracın burnunun frenleme sırasında önemli ölçüde aşağıya inmesini ve hızlanma sırasında geri gelmesini önlemeyi umuyor.

Böylelikle yere basma gücü anlamında avantaj elde edip, asfalttaki tümseklere karşı daha dengeli bir araca sahip olmayı hedefliyor.

Red Bull'da olduğu gibi yan sidepodların arkaya doğru daha dik olması planlanıyor. Açıklığın daha dar olması ve havanın büyük kısmının alta doğru akmasına izin verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, şaside ağırlık tasarrufu yapılması bekleniyor. Bu açıdan ön tarafta Adrian Newey'in 2023'te denediği omurga tasarımı görülebilir.

Sportif tarafta Red Bull ve Mercedes'ten gelen yeni isimlerle takım içerisinde pozitif bir hava var.

Güç ünitesi tarafında ise hibrit tarafın daha iyi kullanılması için güç ünitesi yönetim stratejilerini geliştirmek için çaba harcanıyor. Bu güç dağılımındaki adımın lastik aşınması üzerinde pozitif etki yaratması hedefleniyor.

Ferrari SF-23: la power unit 066/10

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari SF-23: la power unit 066/10

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