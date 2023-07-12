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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari patronu Frederic Vasseur, 2024 Formula 1 aracı üzerindeki çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

İtalyan ekip, geçen yıla çok iyi başlamış fakat sezon ilerledikçe geriye düşmekten kurtulamamıştı. Bu yıl ise beklentilerin çok daha altında kaldı.

Geçen yılki zayıf noktaları kapatarak daha iyi olması beklenen Ferrari, şimdiye kadarki 10 yarışın çoğunda podyuma bile çıkamadı.

Araçta temel problemler olduğu ve bunların 2024 yılından önce çözülemeyeceği yönünde görüşler var. Aynı zamanda takım, bu yılki aracı daha iyi anlayarak, gelecek yıl için hazırlanmaya devam ediyor.

Ferrari'nin yöneticisi Frederic Vasseur, bu yıl için bazı güncellemeler hazırlamaya devam ettiklerini ancak 2024 aracı üzerindeki çalışmaların da çoktan başladığını doğruladı.

Vasseur, "Buradaki en büyük kısıtlayıcı faktör bütçe sınırı. Bu nedenle sezon içerisinden tamamen yeni bir proje oluşturamıyoruz. Bunu birkaç yıl önce yapabilirdiniz fakat şimdi mümkün değil."

"Sonuç olarak, mevcut projeyi uyarlamamız gerekiyor ve bu yıl şimdiye kadar önemli adımlar attığımızı düşünüyorum."

"Dikkate alınması gereken bir diğer nokta, düzenlemelerin birçok şeyi kısıtlıyor olması. Bu nedenle sezon içerisinde büyük bir ilerleme kaydetmek oldukça zor oluyor."

"Aynı zamanda takım olarak gelecek yılın projesi üzerinde çalışıyoruz ve gidişatı düzeltmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Erik Junius

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