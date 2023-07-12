Ferrari, 2024 aracı üzerinde çalışmaya başladı

Ferrari'nin yöneticisi Frederic Vasseur, bu yıl için bazı güncellemeler hazırlamaya devam ettiklerini ancak 2024 aracı üzerindeki çalışmaların da çoktan başladığını doğruladı.

Vasseur, "Buradaki en büyük kısıtlayıcı faktör bütçe sınırı. Bu nedenle sezon içerisinden tamamen yeni bir proje oluşturamıyoruz. Bunu birkaç yıl önce yapabilirdiniz fakat şimdi mümkün değil."

"Sonuç olarak, mevcut projeyi uyarlamamız gerekiyor ve bu yıl şimdiye kadar önemli adımlar attığımızı düşünüyorum."

"Dikkate alınması gereken bir diğer nokta, düzenlemelerin birçok şeyi kısıtlıyor olması. Bu nedenle sezon içerisinde büyük bir ilerleme kaydetmek oldukça zor oluyor."

"Aynı zamanda takım olarak gelecek yılın projesi üzerinde çalışıyoruz ve gidişatı düzeltmek için çaba gösteriyoruz." dedi.