Ferrari: "2024 aracı %95 oranında farklı olacak"

Ferrari, 2023'te beklediği sonuçları alamamasının ardından yeni sezonda konsept değişikliğine gidecek ve aracını büyük oranda değiştirecek.

Motorsport.com da dahil olmak üzere geçtiğimiz günlerde basına konuşan Frederic Vasseur, 2024 aracının bir devrim olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Devrim doğru kelime değil."

"Üç yıldır aynı teknik düzenlemelere sahibiz ve bu durumda bir tasarımı büyük ölçüde değiştiremezsiniz."

"Şu anda fark yaratan şey birkaç ondalık çünkü mücadele inanılmaz yakın."

"Yine de kesinlikle ileriye doğru gitmeli ve hiçbir şeyi küçümsememeliyiz; araçtaki parçaların %95'ini değiştireceğiz ve bu şekilde ifade edince kulağa bir devrim gibi gelebilir ama değil."

"Daha önce de söylediğim gibi, mücadele birkaç ondalığın etrafında dönecek ve rakiplerimizden daha iyi gelişirsek iyi olacağımızın farkındayız fakat rakip takımlardan biri daha iyisini yapmayı başarırsa o zaman her şey tam tersi yönde gidecek."

"Şu anda söyleyebileceğim tek şey, herkesin zorladığı ve sürücülerin de projenin merkezinde yer aldığı."

Vasseur, takımın ikinci yarıda kaydettiği ilerlemeden memnun.

"Sezonun başında zor durumdaydık, 0.2 veya 0.3 saniye gerideydik. Sonra bu farkın bir kısmını kapattık ve bu süreçte 0.1 ya da 0.2 saniyenin hafta sonunun gidişatını nasıl tamamen değiştirdiğini gördük."

"Japonya'ya bir güncelleme getirdiğimiz doğru, ancak bu büyük bir güncelleme değildi. Şahsen ben bunun pistte yapılan çalışmalarla ilgili olduğuna inanıyorum, bu güncellemelerden daha önemli."

"Aracı esas olarak sezonun ilk bölümünde güncelledik ve düzgün şekilde kullanmanın bir yolunu bulmak zaman aldı."

Fotoğraf: Ferrari Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

"Ayrıca buraya geldikten sonra yaptığım ilk şey takımın nasıl çalıştığını, kararların nasıl alındığını anlamak oldu."

"Görevim, herkesi agresif olmaya, hırslı olmaya ve hata yapmaktan korkmamaya teşvik etmek oldu."

"Bu açıdan Red Bull çok iyi ama bence ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardık."

Yine de Vasseur, net hedefler belirlemekten kaçınıyor.

"2023'te yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkarabilirsek mutlu olacağım. Gelişmek ve ardından bu gelişimi devam ettirmek önemli olacak."

"Ferrari'nin sezona genellikle iyi başladığı ve ikinci yarıda zorlandığı konusunda beni uyardılar, ki Cidde ve Melbourne'a vardığımızda, 'Sezonun en iyi kısmı bu' diye düşünseydim, bu ciddi bir sorun olurdu."

"Ancak tepki verdik ve bu da dersler çıkardığımızı gösteriyor."