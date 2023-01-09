Ferrari, 2023'ü kenarda geçirmesi için Binotto'ya "tazminat" ödemiş

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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 31 Aralık itibariyle İtalyan ekipteki görevinden ayrıldı ve yerini Frederic Vasseur aldı.

Vasseur, yeni takımındaki görevine bugün itibariyle resmen başladı. Şimdi takım içerisinde neleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Diğer tarafta Binotto'nun geleceğiyle ilgili ise büyük spekülasyon var. Bazıları Audi, bazıları Red Bull bazıları da Aston Martin'e geçebileceğini iddia ediyor.

Ancak İtalyan, Formu1a.uno'ya göre 2023 yılında herhangi bir yerde çalışmayacak. Son dönemde Ferrari'ye dair önemli haberlere imza atan siteye göre Ferrari, Binotto'nun 12 aylık süre zarfında başka bir yerde çalışmaması için ekstra ücret ödeyecek.

Bu süreçte Binotto, başka bir takımda, FIA'da ve Liberty Media'da çalışmayacak. Bir bakıma dinlenirken tazminat almış olacak.

Kendisine ne kadar ödendiği bilinmiyor ancak Formula 1'de genellikle bu tarz uygulamalar hep yapılıyor. Özellikle kilit isimler, takımdan ayrıldıktan sonraki 6 ay ya da 12 aylık süreçte başka bir yerde çalışmıyor.