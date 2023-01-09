Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak" Sonraki / Panthera, F1'e giriş için finansman bulmuş olabilir
Formula 1 Haberler

Ferrari, 2023'ü kenarda geçirmesi için Binotto'ya "tazminat" ödemiş

İtalyan basınına göre Ferrari, 2023'te herhangi bir yerde çalışmaması için Mattia Binotto'ya tazminat ödedi.

Ekleyen:
, Editör
Ferrari, 2023'ü kenarda geçirmesi için Binotto'ya "tazminat" ödemiş
Haberi dinle

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 31 Aralık itibariyle İtalyan ekipteki görevinden ayrıldı ve yerini Frederic Vasseur aldı.

Vasseur, yeni takımındaki görevine bugün itibariyle resmen başladı. Şimdi takım içerisinde neleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Diğer tarafta Binotto'nun geleceğiyle ilgili ise büyük spekülasyon var. Bazıları Audi, bazıları Red Bull bazıları da Aston Martin'e geçebileceğini iddia ediyor.

Ancak İtalyan, Formu1a.uno'ya göre 2023 yılında herhangi bir yerde çalışmayacak. Son dönemde Ferrari'ye dair önemli haberlere imza atan siteye göre Ferrari, Binotto'nun 12 aylık süre zarfında başka bir yerde çalışmaması için ekstra ücret ödeyecek.

Bu süreçte Binotto, başka bir takımda, FIA'da ve Liberty Media'da çalışmayacak. Bir bakıma dinlenirken tazminat almış olacak.

Kendisine ne kadar ödendiği bilinmiyor ancak Formula 1'de genellikle bu tarz uygulamalar hep yapılıyor. Özellikle kilit isimler, takımdan ayrıldıktan sonraki 6 ay ya da 12 aylık süreçte başka bir yerde çalışmıyor.

paylaşım
yorumlar
Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak"
Önceki haber

Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak"
Sonraki haber

Panthera, F1'e giriş için finansman bulmuş olabilir

Panthera, F1'e giriş için finansman bulmuş olabilir
Daha fazlası
Ezel Tan
Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak"
Formula 1

Steiner: "VF-23 daha da iyi bir araç olacak"

Mick: "Formula 1 dışındaki serilerle ilgilenmiyorum"
Formula 1

Mick: "Formula 1 dışındaki serilerle ilgilenmiyorum"

Stella: "Çoğu açıdan liderlerin seviyesindeyiz"
Formula 1

Stella: "Çoğu açıdan liderlerin seviyesindeyiz"

Son Haberler

Röportaj: Motorsport.com X Mohamed Abdulle 
Formula 1 Formula 1

Röportaj: Motorsport.com X Mohamed Abdulle 

Formula 1 denilince akla gelenler her zaman pilotlar, takımlar, mühendisler oluyor. Oysa arka planda çalışan ve işleyen her şeyin yolunda gitmesini sağlayan bir çok insan var.  

Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"
Formula 1 Formula 1

Mol: "Vasseur'ün Ferrari için doğru olduğuna emin değilim"

Hollandalı uzman Olav Mol'ün, Scuderia'daki 'mistik güçler' göz önüne alındığında, Frederic Vasseur'ün Ferrari takım patronluğu rolü için doğru kişi olup olmadığı konusunda şüpheleri var.

Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Alpine'e geçmeden önce Renault CEO'sundan güvence istedim"

Pierre Gasly, Alpine CEO'su Laurent Rossi ile konuşmanın yanı sıra Renault'nun Alpine ekibine katılmadan önceki ekibin planlarını da öğrenmek istedi.

Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor
Formula 1 Formula 1

Reuters'a göre Andretti gridde istenmiyor

Andretti-Cadillac ortaklığının spora girişi artık an meselesi, ancak birçok kaynağa göre takımın varlığı mevcut takımlar tarafından istenmiyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.