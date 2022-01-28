Ferrari: "2023'te F1 araçlarının hepsi birbirine benzeyebilir"

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Takımlar artık 2022 araçları üzerindeki son rötuşları yapıyorlar ve kurallar daha kısıtlayıcı olsa da, tüm araçların birbirine benzemeyeceği konusunda umut var.

Araçlar üst yapı anlamında daha fazla sınıra sahip olsa da, her takımın kendi yorumlarını uygulamasını sağlayacak alanlar olduğu düşünülüyor. Bu da araçların birbirlerinden farklı görünmesini sağlayacak.

Bununla beraber takımların, sezon başladıktan kısa bir süre sonra rakipleri tarafından benimsenen tasarımlara odaklanması ve bunları çabucak aracına adapte etmesi bekleniyor. Ferrari'den Mekies'e göre mevcut kuralların ikinci yılında, araçların birbirine benzeme ihtimali oldukça yüksek.

"Kesinlikle yeni kurallarda daha az özgürlük var. Hepimiz heyecanlıyız çünkü 2021 ile karşılaştırıldığında tamamen farklı olacak. Peki araçlar birbirinden ne kadar farklı olacak? Bunu hep beraber göreceğiz."

"Bence başlangıçta, hepimizin hoşuna gideceği oranda farklılıklar göreceğiz. Araçları ilk kez gördükten sonra 'Tamam, bu o kadar da kötü değil' diyeceğiz."

"Fakat sonrasında hepimizin sorması gereken soru altı ayın ardından, hatta daha da önemlisi bir yıl sonra 2023 için yeni bir araç tasarladığımızda, hepimizin aynı tasarıma sahip olup olmayacağı olacak."

"Yeterince özgürlüğe sahip olmadığımızı söylemiyorum ama 2023'ün başında, düzenlemelerde bu şekilde fark yaratmak için yeterli alan olup olmadığını basın da dahil olmak üzere herkesin bekleyip görmesi gerekecek."

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari Photo by: Ferrari

2022'de daha sıkı düzenlemelere geçileceği açıklandığında, tüm araçların aynı görüneceği konusunda endişeler vardı.

Bu konuda nihai bir yargıya varmak, yeni araçlar ortaya çıkıncaya kadar mümkün olmayacak olsa da FIA, epey iyimser görünüyor.

FIA'dan Nikolas Tombazis, dikkatli bakan tüm taraftarların, 2022 araçları arasındaki farklılıkları görebileceğini söyledi.

"Bir şey söylemek zor çünkü gözünüzün ne kadar kesin olduğuna ve kıyas noktanıza bağlı."

"2019'da patronlar ve takım yöneticileriyle bu yeni düzenleme hakkında konuştuğumuzda, tüm araçları tamamen beyaza boyadık ve onlara gösterdik."

“Hepsi tüm araçları tamamen bilemedi ve hangi araçların hangisi olduğunu söyleyemedi. Bu yüzden2021 araçları bile oldukça benzer görünüyor ve hangi noktada farklı görünmeye başladıklarını söylemek kolay değil."

“Formula 1 konusunda yeterince uzmanlığınız varsa, farklı araçları tanıyabileceğinizi düşünüyorum.”