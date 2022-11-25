Ferrari, 2023 için yeni bir vites kutusu tasarlıyor

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Ferrari'nin 2023 projesi 675, şasi bölümünde gelişimini tamamlamak üzere ve gelişim sürecinde ileri bir seviyede. 2022 sezonu, geçtiğimiz hafta sonu Abu Dabi'de Ferrari ve Charles Leclerc'in 2. sırayı almasıyla son buldu ancak Maranello'daki mühendisler, neredeyse eylül ayından bu yana odaklarını gelecek yılın aracına çevirmişti.

Rüzgar tünelinden gelen veriler, F1-75'e kıyasla daha iyi ve ümit verici. Rüzgar tünelinden gelen veriler ışığında, beklentiler artmaya başlıyor.

Abu Dabi GP antrenman seansında Robert Shwartzman'ın yeni bir taban test ettiğini gördük. Bu taban, 2023'te kullanılacak tabanın artık neredeyse finalize edilmiş hâliydi.

Bu tasarım, tabanın arka lastiğin hemen önündeki bölümünde yapılan değişikliklere odaklanıyor.

Abu Dabi'de test edilen 2023 tabanı Fotoğraf: Giorgio Piola

Mattia Binotto, 2023 aracının F1-75'in DNA'sını koruyacağını ve Red Bull ya da Mercedes tarafından benimsenen felsefelerin takip edilmeyeceğini vurguluyor.

"Kimseyi kopyalamayacağız. F1-75, çok iyi bir gelişim temeline sahip ve biz de aerodinamik konseptimize sadık kalarak, tüm alanlarda performansımızı geliştirmeye çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari'nin konseptinin belki de en ayırt edici özelliği olan oyuk sidepodlar, 2023'te de aracın en temsili parçası olarak kalmaya devam edecek. Red Bull'un aracında bulunan ve şu anda en iyi tasarım gibi gözüken sidepod tasarımına geçme konusunda düşünülmedi bile.

Sidepod tasarımı aynı kalacak olsa da 675, F1-75'in aynısı olmayacak çünkü neredeyse her parça, yeniden tasarlanıyor. Ağırlığı azaltmak ve performans kazanmak için her parça gözden geçiliyor.

Enrico Cardile önderliğindeki mühendisler, bütçe sınırından ayrılan paranın çoğunu aktarma organını yeniden tasarlamaya harcadı. Vites kutusunun içerisi aynı kalacak olsa da dış tasarım, karbon kılıf tamamen yenileniyor.

Bunun iki nedeni var. Birincisi, 2023'te kuralların değişecek olması. Arka taraf yerden 10 mm kadar yükseltileceğinden, aerodinamik açıdan daha verimli olmak için doğal olarak vites kutusu biraz değişecek.

İkinci neden ise ağırlık dağıtımını daha iyi yapmak. Arka süspansiyon konusunda push-rod tasarımı değerlendirilse de pull-rod ile devam edileceği düşünülüyor. Süspansiyon tasarımı aynı kalacak olsa da ağırlık dağıtımını iyileştirmek için aktarma organı biraz daha kısaltılabilir. Bu yüzden vites kutusunun içerisindeki parçaların konumları da biraz değişebilir.

Yani araçta bir evrim olacak ama bir devrim olacağı da söylenemez.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images