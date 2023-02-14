Ferrari, 2023 için stratejide 'küçük ayarlamalar' planlıyor

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Geçen yılın başlarında şampiyonluk için Red Bull ve Max Verstappen'e meydan okuyacak gibi görünen Ferrari'nin sezonu, dayanıklılık sorunları ve strateji hataları nedeniyle beklendiği kadar iyi geçmedi.

Özellikle Silverstone'da Ferrari'nin Charles Leclerc'i güvenlik aracı arkasında kullanılmış lastiklerde tutması ve Macaristan'da Leclerc'e düşük performansa sahip sert lastiklerin takılması, Ferrari'nin pit duvarındaki yaklaşımının incelenmesine yol açtı.

Yeni takım patronu Fred Vasseur, Maranello'da göreve başladıktan sonra toplu değişikliklere karşı uyarıda bulundu ve Ocak ayında bireyleri suçlamak yerine, hatalara yol açan daha derin faktörler olduğunu öne sürdü.

Ferrari'nin yeni F1 aracı SF-23'ün Salı günü Fiorano'da tanıtılmasının ardından Vasseur, önümüzdeki ay Bahreyn'de gerçekleşecek ilk yarış için strateji yaklaşımında bazı değişiklikler olacağını söyledi.

Vasseur, "Evet, bazı küçük ayarlamalar yapacağız."

"Ancak geçen sefer de söylediğim gibi, buzdağının sadece görünen kısmını görüyorsunuz. Yani stratejiden bahsettiğinizde, yalnızca stratejist ve strateji hakkında konuşuyorsunuz."

"Bu, yalnızca bir kişinin düğmeye basması değil; yazılım, fabrikadaki ekip ve pit duvarındaki süreçtir. Yani tek bir kişiden ziyade bütün bir resim söz konusu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Ferrari 2022'ye Bahreyn'de elde ettiği 1 ve 2. sırayla güçlü bir başlangıç yaptı, ancak Verstappen ve Red Bull'un her iki şampiyonluğa ulaşmasıyla sadece üç galibiyet daha elde edebildi.

Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinden sonra hiçbir yarış kazanamayan takım, sıralama turlarında sık sık zirveye çıkmasına rağmen Pazar günü Red Bull'un hızına yetişmekte zorlandı.

Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, takımda '2022'nin çok ama çok kapsamlı bir incelemesi' yapıldığını ve 'nerede eksik kalındığına bakıldığını, çünkü bir şeyleri saklamaya gerek olmadığını' açıkladı.

Mekies sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yıl bazı şeyleri zor yoldan öğrendik, bu yüzden elbette bu 360 derecelik incelemeyi yaptık."

"Bunun bizim için anlamı, çalışanlarımıza kendilerini ifade edebilecekleri en iyi platformu sağlamaya odaklanmamızdır."

"Her bireyin bireysel olarak ve tabii ki kolektif olarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlamak için süreçlerimizi ve çalışma şeklimizi gözden geçiriyoruz."