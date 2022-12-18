Ferrari, 2023 güç ünitesiyle 30 beygir kazanabilir
Scuderia Ferrari'nin 2023 güç ünitesiyle ilgili pozitif haberler gelmeye devam ediyor; Söylentilere göre dayanıklılık sorunlarını çözen yeni tasarımla 30 beygir güç artışı elde edilecek.
Güç ünitelerinin 1 Eylül 2022 tarihinde dondurulması, motordan daha fazla performans elde edilmesini engellemiyor gibi görünüyor.
FIA, dayanıklılık sorunu yaşayan üreticilere, dayanıklılık güncellemesi yapma imkanı veriyor ve bu faktörün performans açısından fayda sağlayacağı ortada çünkü dayanıklılığını artırmak motorun tam güçte çalıştırılmasını sağlıyor.
Ferrari, bu yıl bu durumu bilerek temelde güç ünitesini mümkün olan en iyi şekilde geliştirmeyi amaçlamış ve dayanıklılığı ikinci planda bırakmıştı. Aynı şey Renault için de geçerliydi.
Bu yıl Ferrari'nin başı, bu sorunlardan ötürü çok ağrıdı ancak 2023 yılında her şey çok daha pozitif olabilir.
Racingnews365'ten Paolo Filisetti tarafından yapılan bir analize göre, Ferrari 2023 güç ünitesi, turbo ve MGU-H ile ilgili dayanıklılık sorunları olan 2022 versiyonundan yaklaşık 30 beygir daha fazla güce sahip olacak.
Bu da Ferrari'nin 2022'de zaman zaman sıkıntısını çektiği düzlük hızı eksikliğinin kısmen telafisi anlamına gelebilir.
Haas patronu Gunther Steiner da geçtiğimiz günlerde yeni Ferrari motorunun Binotto'nun deyimiyle "bomba gibi" olacağını söylemişti.
Motor tarafında atılan adımlar hem Alfa Romeo hem de Haas için iyi haber olacak.
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