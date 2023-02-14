Ferrari, 2023 Formula 1 aracı SF-23'ü tanıttı!

Haberi dinle

Salı günü Maranello'da düzenlenen lansman etkinliğine, İtalyan takımın yeni patronu Fred Vasseur'ün yanı sıra Charles Leclerc ve Carlos Sainz da katıldı.

SF-23, geçen yıl takımın dört yarış kazandığı ve 12 pole pozisyonu elde ettiği F1-75'i temel alıyor. Takım, bu aracın eksiklerini kapatmaya çalıştığı yeni SF-23'le ileriye doğru büyük bir atılım yapma hedefinde.

Geçen yıl takımın başında yer alan Mattia Binotto, Aralık ayı sonunda İtalyan ekipten ayrıldı ve yerini Vasseur aldı. Vasseur, takımın birkaç yıldır yakaladığı ivmeyi daha da yukarıya taşımayı ve beklenen şampiyonluğu getirmeyi umuyor.

Geçtiğimiz günlerde basına konuşan Vasseur, Ferrari'nin dünya şampiyonluğu hedefine ulaşabilmesi için radikal bir evrime ihtiyacı olmadığını söylemişti.

Vasseur, Ferrari patronu olarak basınla yaptığı ilk toplantıda, "Elbette benim deneyimim son iki haftayla sınırlı fakat kazanmak için her şeye sahibiz."

Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

"İyi bir iş çıkarmak için her şeyi bir araya getirmeye ihtiyacımız var ama kazanmak için gereken her şeye sahibiz." dedi.

Ferrari, aerodinamik performansı artırmaya odaklandığı kadar aracın ağırlığını azaltmak için de çabaladı. Böylece lastik aşınmasını minimum seviyeye indirmeyi hedefliyorlar.

Takım ayrıca motor tarafında da dayanıklılığı artırmaya çalıştı. Böylece motoru daha çok tam güçte çalıştırıp, daha fazla performans elde edebilecekler.

Bugün tanıtılan araçta Ferrari, daha parlak bir kırmızı renk tercih ederken, siyah hatlar gözlerden kaçmadı. Ayrıca arka kanatta ikonik şekilde Ferrari yazıyor.

Ferrari SF-23 1 / 2 Fotoğraf: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Ferrari SF-23 2 / 2 Fotoğraf: Ferrari