Ferrari, 2023 F1 aracının adını açıkladı: SF-23
Ferrari, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın adını SF-23 olarak açıkladı.
Ferrari, 2023 F1 sezonunda yarışacağı yeni aracı 14 Şubat'ta tanıtacak ve lansmana artık sadece bir hafta kaldı.
Yeni aracının adını açıklamayan tek takım Ferrari'ydi ve Motorsport.com'un kaynakları, takımın yüksek ihtimalle SF23 ismini kullanacağını öğrenmişti.
Bugün itibariyle doğrulama geldi; Takım 2023 F1 aracına SF-23 adını verdiğini duyurdu.
Böylece takım, geçen sezonki F1-75 hariç, 2015 SF15-T'den bu yana kullandığı formata dönecek.
SF, Scuderia Ferrari'yi temsil ederken, 23 de yılı temsil ediyor.
Bu, SF olarak adlandırılan sekizinci Scuderia Ferrari aracı olacak.
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