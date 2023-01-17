Ferrari, 2023 F1 aracında radyatörleri küçültecek

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F1-75'in hiçbir zaman soğutma sorunu olmadı, tıpkı aynı üniteyi kullanan Haas ve Alfa Romeo'da olduğu gibi.

Geçen yılki araçta Ferrari mühendisleri, aracın ihtiyaç duyduğundan daha büyük bir soğutma sistemine sahipti. Başka bir deyişle radyatörlerin büyüklüğü olması gerekenin üzerindeydi. Bunun etkisi hem olumlu hem de olumsuz oldu. Olumlu tarafta, hiçbir yarışta su veya yağda aşırı ısınma sorunu yaşamadılar.

Fakat olması gerekenin üzerinde olan boyutlar, aracı bazı açılardan olumsuz etkiledi. Bundan ötürü Enrico Cardile yönetimindeki mühendisler, rayatörleri motorun gerçek ihtiyaçlarına uygun olarak küçülttüler.

Kararın olumlu etkileri ise epey fazla olacak.

İlk olarak bunu yapmak, aracın ağırlığının 796 kilogramın altına inmesine yardımcı olacak. Ferrari böylelikle, aracın belirli yönlerine fazladan ağırlık ekleyip, araç dengesini daha iyi hale getirecek. Bu da sürüşü, dolayısıyla da lastik aşınmasını iyileştirecek.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Radyatörlerin küçülmesi ve boyutunun azalması, aracın maruz kaldığı sürüklenme seviyesini azaltacak bir tasarım yapmasına olanak tanıyacak. Böylece aracın düzlük hızı da artacak.

Radyatör girişinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, yani tasarım geçen yılla aynı olacak. Ayrıca radyatörlerin konumu da yine F1-75'le aynı olacak.