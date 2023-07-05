Ferrari, 2023 F1 aracında nasıl dönüm noktası yaşadı?

Yapılan değişiklikler Charles Leclerc'i pole pozisyonuna taşımaya çok yaklaştı, ancak günün sonunda Max Verstappen 0.048 sn farkla da olsa pole pozisyonunu almayı başardı.

Zirvenin kokusunu almak bile Ferrari'nin hem İspanya Grand Prix'sinde sidepodlarını güncellemesinden hem de SF-23'ün en iyi nasıl ayarlanması gerektiğine dair bazı kritik cevapları ortaya çıkarmasından bu yana kaydettiği ilerlemenin kesin bir işaretiydi.

Gerçekten de, Ferrari'nin hem İspanya GP hafta sonundan hem de yarış sonrası Pirelli testinden elde ettiği bilgiler, takımın aracın gelişimi konusunda hangi yöne gitmesi gerektiğini bilmesinde bir atılım yapmasına yardımcı olmuş gibi görünüyor.

Charles Leclerc'in sürücü koçu olan Jock Clear, Barselona haftasını takım için bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Clear, "Bence buradaki kilit nokta, Barselona'nın aracınızın ne yaptığını tespit etmek için son derece iyi bir pist olması. Barselona'da kötü bir araçtan saklanamazsınız ve benzer şekilde, iyi bir aracınız varsa, Barselona'da güçlü olursunuz."

"Barselona testi bir Pirelli testiydi ve orada daha fazla tur atmak her zaman değerlidir. Ama aslında, göreceli performansa sahip olduğunuz Barselona hafta sonu muhtemelen kilit noktaydı çünkü orada kesinlikle, sağlam bir şekilde anlaşılmış bir pistten çok fazla veri elde ettik."

"Bence o hafta sonu, 'tamam, arabaya olan şey bu' dediğimiz hafta sonuydu ve artık, bunun bizim zayıflığımız olduğuna güvenebilirdik."

"Bence o andan itibaren, her ne kadar bazıları zaten hazır olsa da, hem güncellemelerde, hem de aracı ayarlama şeklimizde, ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bu ilerleme hem Kanada'da hem de Avusturya'da daha tutarlı yarışlarda kendini gösterdi ve en son güncellemeler aracı daha zararsız hale getirmeye yardımcı olmayı amaçladı. Red Bull ile aralarında hâlâ bir performans farkı var, ancak son dönemdeki gelişmeler, açığı kapatmak için atılan ilk adımlar gibiydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'nin Avusturya GP güncellemeleri

Ön kanatta yapılan değişiklikler arasında iki üst planyanın tasarımının yenilenmesi yer alıyordu. Bu bölümde, hareketli kısmın yüksekliği arttırıldı. Bu, sayede kanadın dış kısmındaki hava akışıyla daha farklı bir yol çizildi.

Yaklaşımdaki bu değişiklik aynı zamanda Gurney kanadının, tercih edildiğinde önden arkaya gerekli denge miktarına bağlı olarak kanadın iç ucundan dış kısma taşınmasına neden oldu.

Kanadın doğru miktarda dışa yönlü hava akımı üretebilmesi için kenar plakasında kapsamlı değişiklikler yapıldı, tüm yapı ve yanındaki kavisli kanat bağlantı noktası elden geçirildi.

Ferrari SF-23 yeni uç plakası, Avusturya GP Fotoğraf: Giorgio Piola

Kenar plakasının üst kısmı, selefinin üçgen şekli yerine artık ön kenarda (noktalı çizgi) daha kavisli hale gelirken, genel yapısı da bir öncekine göre daha dışa kavisli yapılmış.

Kenar plakasının dış yüzeyinde bulunan S şeklindeki kanat, daha yumuşak bir kavisli tasarımla değiştirilirken, kenar plakasının hemen ucundan başlamak yerine biraz daha geriye çekilmiş.

Ferrari, lastikleri izlemek için kullanılan kızılötesi kameraların pozisyonunu da, bu bölümde yapılan değişikliklere paralel olarak değiştirmiş. Bu bölümde rakiplerinden ilham alan Ferrari, ön kanat planyalarından kenar plakasına geçilen bölgenin en arkasına, o bölgedeki girdapları kontrol etmek için küçük kanatçık ekledi.

Burunda da küçük bir değişiklik yapıldı ve makyaj paneli artık ikinci ön kanat elemanının ön ucundan biraz geriye itildi. Böylece daha konik bir burun ortaya çıktı.

Ferrari SF-23 teknik detaylar Fotoğraf: Giorgio Piola

SF-23'ün zemininin ön kısmında da değişiklikler yapıldı ve en dıştaki çitin üst kenarında iki yerine tek basamak kullanıldı.

Bu arada, istenen akış ve basınç koşullarını oluşturmaya yardımcı olmak için kullanılan kavisli bir ön kenar ile artık eskisinden çok daha fazla uzandıkları için, iç taraftaki çitlere yeni görev verildi.

Zeminin arka kısmında da başka değişiklikler yapıldı ve hem kenar kanadı hem de lastik yayılma bölgesi, ikisi arasında daha az ayrım olacak şekilde değiştirildi.

Ferrari SF-23 zemin kenar kanadı Fotoğraf: Uncredited

Zemin kanadını zeminin arka bölümüne bağlayan at nalı braketi kaldırıldığından ve destek direği braketi artık her iki bölümün üzerine oturduğundan, bu sadece zemin yüzeylerinde bazı değişikliklerle değil, aynı zamanda nasıl bağlandıkları konusuyla da alakalıydı.

Bu değişikliklerden yararlanmak için Ferrari, difüzörün yan duvarında değişiklikler olduğunu bildirdi. Gözden uzak olsalar da kuşkusuz zemin altı tasarımında da revizyonlar yapıldı.