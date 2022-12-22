Resmi: Ferrari, 2023 aracının lansmanını 14 Şubat'ta gerçekleştirecek!
Ferrari, 2023 aracı Ferrari 675'i 14 Şubat 2023 tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Aston Martin, 13 Şubat tarihinde 2023 aracı AMR23'ün lansmanının gerçekleştireceğini açıklayarak yeni aracının ne zaman tanıtılacağını duyuran ilk takım oldu. Aston'un açıklamasının ardından kısa süre içinde tüm takımların lansman tarihlerini açıklaması beklenmekte.
Lansman tarihini yayınlayan ikinci takım ise Ferrari oldu; takım, 2023 aracı Ferrari 675'i 14 Şubat'ta ilk kez görücüye çıkaracak. Ferrari, 2019 sezonunun ardından bir kez daha lansman için Sevgililer Günü'nü tercih etti.
Araç lansmandan hemen sonra ilk çekim günü için piste çıkacak, ancak takım çekim günü için alışılmışın dışında bir tercih yaptı ve aracı Fiorano yerine Imola'da piste çıkarmayı seçti.
Yeni 675'te en büyük imzaya sahip olan isim, hayal kırıklıklarıyla, operasyon hatalarıyla ve dayanıklılık sorunlarıyla geçen 2022 sezonunun ardından istifasını sunarak sene sonu takımdan ayrılmaya hazırlanan eski takım patronu Mattia Binotto.
En büyük sorular ise özellikle dayanıklılık sorunlarına odaklanan Binotto'nun 675'te ne gibi yeniliklere imza attığı ve yeni takım patronu Frederic Vasseur'un bu yeniliklerden ne kadar faydalanabileceği yönünde.
Hem teknik ekibi, hem de takımı kontrol altında tutan Binotto'nun ayrılığının ardından teknik ekibin nasıl yapılanacağı da henüz bilinmiyor. Takım için en büyük avantaj, son birkaç seneyi dönüşümlü olarak Haas ve Alfa Romeo'da geçiren deneyimli tasarımcı Simone Resta'nın takıma dönmesi.
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