Ferrari, 2023 aracının gelişiminde şimdiden epey ilerlemiş olabilir

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Sezona çok hızlı başlayan ancak bir noktadan sonra kontrolü tamamen kaybeden Ferrari, sezonun bitimine yedi yarış kala her iki şampiyonada da 100 puanın üstünde bir farkla geri düşmüş durumda -takım, dayanıklılık sorunları, yanlış stratejiler ve pilotaj hatalarından ayrı ayrı etkilendi.

Şampiyonluk savaşının neredeyse sona ermesinin ardından Ferrari'nin gelecek sezona odaklanıp odaklanmadığı sorusu da doğal olarak ortaya çıktı.

Bu soruyu ele alan İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Ferrari'nin 2023 aracının tasarımında çoktan "ileri bir seviyeye ulaştığını" öne sürüyor.

Gazetenin haberinde, "Max Verstappen'in Spa'da kurduğu dominasyon ve Carlos Sainz'ın pole pozisyonunu elde etmesine rağmen mücadele dahi edememesi, benzeri görülmemiş ve rahatsız edici bir şeyi temsil ediyor."

"Takım içinde üst yönetim tarafından -Mattia Binotto başta olmak üzere- gelecekleri sürekli inceleme altında tutulan ve bir grup mevcut. Bununla birlikte sorumluluk alabilen tek kişi de Binotto ve 2023 aracının gelişimi tabiri caizse 'ileri bir seviyeye ulaşmış' vaziyette." ifadeleri yer aldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Corriere della Sera, birçok eleştiriye rağmen hiçbir şekilde geri adım atmayan ve takım içinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymadıklarında ısrar eden Binotto'nun geleceğinin tehlike altında olabileceğini de düşünüyor.

Haberin devamında, "Şampiyonluk geride kaldı, artık ana hedef mümkün olduğunca çok yarış kazanmak."

"Peki bu Binotto'nun takımın başında kalması için yeterli mi? Bu, [Ferrari CEO'su] John Elkann ve takım yöneticisi Benedetto Vigna'ya bağlı, her iki isim de sessizliklerini korumaktalar."

"Maranello'daki herkes Red Bull'un gücü konusunda endişeli, eğer takım Belçika'daki kadar hızlı olursa önümüzdeki yarışlarda Hollandalı'nın [Max Verstappen] hakimiyetine tanık olma riski mevcut." ifadeleri yer aldı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Binotto hakkında olumlu düşünceler de mevcut; The Race'ten Mark Hughes, Binotto'nun görevden alınma ihtimalini Ferrari'de "korku kültürüne" dönüş olarak nitelendirdi.

Hughes, "Ross Brawn/Jean Todt dönemi dışında Ferrari sorunları çözmek için takım patronunu görevden alırdı -bu da takımın giderek daha da geriye düşmesine ve herkesin bir korku kültürü altında çalışmasına yol açtı."

"Binotto bunu değiştirdi, ancak yeni kültürü zayıflıkları üstlenmek, kabul etmek ve ortadan kaldırmakla birleştirmeyi henüz başaramadı."

"Yine de takım içinde bir korku kültürünün yerleşmesini istemiyor ve bundan çok başarılı bir şekilde kurtulmuş gibi görünüyor, ayrıca uzun yıllar boyunca teknik açıdan en etkileyici kadroyu da oluşturmuş vaziyette. Bence yanlışlarından çok daha fazla doğrusu var." dedi.