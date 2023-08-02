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Ferrari, 2023 aracını Amerika GP'ye kadar geliştirecek, Monza için önemli güncellemeler var

Ferrari, takımlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselme hedefiyle yeni bir planı uygulamaya koydu: İtalyan ekip, Zandvoort'tan itibaren Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri GP'sine kadar irili ufaklı güncellemeler getirmeye devam edecek. Takım bu kapsamda Monza'ya yeni bir taban ve aerodinamik verimliliği arttıracak yeni bir sidepod ile gelecek.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari, takımlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselme hedefiyle yeni bir plan geliştirdi: Takım, SF-23'ün performansını arttırmak, daha da önemlisi ilk yarıda başa bela olan istikrar sorunlarından uzaklaşmak istiyor.

Red Bull'un artık menzil dışına çıkmasının ardından Ferrari'nin hedefi Mercedes'i yakalamak oldu. Aston Martin'le olan fark neredeyse kapanmış durumda (-6 puan): Toto Wolff'un ekibi, W14'ten en üst düzeyde yararlanabilen iki pilot sayesinde 56 puanlık bir avantaja sahip. Takımlar arasındaki performans dalgalanmaları göz önüne alındığında bu gerçekten büyük bir fark.

Ferrari SF-23 ecco le novità dell'ala posteriore scarica vista a Soa-Francorchamps

Ferrari SF-23 ecco le novità dell'ala posteriore scarica vista a Soa-Francorchamps

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, performans açısından hayal kırıklığı yaratan İspanya Grand Prix'sine, yeni bir sidepod yapısını da içeren önemli bir konsept değişikliğiyle geldi. Bu kapsamda takımın gelişim yönü, diğerleriyle benzer bir rotaya çevrilmiş oldu.

Ferrari, Kanada ve Avusturya'da iyi performans sergilerken, Silverstone ve Budapeşte'de hayal kırıklığına uğradı. Spa-Francorchamps'ta ise işler nispeteden daha iyiydi.

Charles Leclerc'in Belçika podyumu, her şey sorunsuz şekilde bir araya geldiği takdirde, SF-23'ün gerçek potansiyelinin ne olduğunu ve bugüne kadar görülenden daha iyi bir konumda yer aldığını gösterdi. Bu nedenle İtalyan ekip, Red Bull'u yakalamak artık mümkün olmasa da en azından diğer tüm takımların önüne geçmelerini sağlayacak bir güncelleme paketi hazırlıyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, esce dai box: a Monza la rossa avrà pance di nuovo disegno

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, esce dai box: a Monza la rossa avrà pance di nuovo disegno

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

 

Takımlar, yaz arasından sonra bütçe sınırını aşmamak adına artık mevcut araçlarını geliştirmeyi yavaş yavaş bırakacaklar. Fakat Ferrari, güncelleme getirmeyi sürdürecek. 

Bu kapsamda Ferrari, 2023 Amerika GP'ye kadar -yani sezonun bitimine beş yarış kalıncaya kadar- 2023 aracına güncelleme getirecek.

Bu, takımın bütçe sınırında hâlâ belirli bir miktar yer olduğu ve aracı geliştirmek için yatırım yapabileceklerini gösteriyor. İlk güncellemeler Hollanda GP için Zandvoort'a getirilecek fakat düşük yere basma gücü isteyen Monza'da daha da büyük güncellemeler olacak.

Söylentiler Red Bull'un önemli bir avantaja sahip olduğu gövde ve sidepod yapısında önemli değişiklikler olacağı yönünde. Ayrıca tabanda da önemli değişiklikler planlanıyor.

Takım bu güncelleme paketiyle yere basma gücü miktarını ve aerodinamik verimliliği arttırmaya çalışacak.

2024 kuralları aynı kalacağı için SF-23'te yapılan her şey, gelecek yılki araçta kullanılabilecek.

Görünüşe bakılırsa Ferrari, Frederic Vasseur önderliğinde, hayal kırıklığıyla başlayan sezonu tersine çevirmekte kararlı.

La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc a Spa-Francorchapms: vedremo bocche più piccole a Monza?

La Ferrari SF-23 di Charles Leclerc a Spa-Francorchapms: vedremo bocche più piccole a Monza?

Photo by: Erik Junius

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