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Formula 1 Haberler

Ferrari: "2023'ye neyi yanlış yaptığımızı çok iyi biliyoruz, 2024 aracı tamamen farklı olacak"

Ferrari, 2023 Formula 1 aracının tasarımında nerede hata yaptığının artık "çok net" olduğunu söylüyor ve 2024'te bunu düzelteceklerinin sözünü veriyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari, bu yıl sıralama turlarında zaman zaman en hızlısı olan ancak yarış temposunda epey geriye düşen bir araç tasarlamıştı.

Yeni SF-23 tutarlılık anlamında da pek iyi değil ve aracın performansı pistten piste değişim gösteriyor.

Büyük ölçüde SF-23'ün aerodinamik yapısına bağlanan bu tutarlılık eksikliği, Ferrari'nin Red Bull'un dışında Mercedes ve Aston Martin'in de gerisine düşmesine yol açtı.

Maranello merkezli ekip, geride kalan birkaç ayda ana zayıflığının nereden kaynaklandığını bulmaya çalıştı.

Ferrari'nin Şasi Şefi Enrico Cardile'ye göre, takım artık 2023 aracının tasarımında yaptığı hatayı gayet iyi biliyor.

Cardile Zandvoort'ta yaptığı açıklamada, "Bizim için araçta neyi yanlış yaptığımız ve hangi zayıflıkların olduğu çok açık."

"Bence mesele artık ne yapmamız gerektiğini anlamak değil. Şimdi sahip olduğumuz hedeflere ulaşabilmek için iyi bir araç üretmemiz gerekiyor."

"Yapmamız gereken şey, hedefe ulaşmak için doğru araç mimarisini bulmak." dedi.

2023 aracı geçen yılki F1-75'in evrimi olsa da, mevcut sorunlardan ötürü gelecek yıl "tamamen yeni bir araç" tasarlayacaklar.

Cardile, "Çok farklı olacak çünkü bu yılki aracı geliştirirken yaptığımız bazı mimari seçimlerin doğru olmadığını fark ettik. Gelişimi çok fazla kısıtlıyordu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Gelecek yılın aracı , bu yıl yaptığımızın aksine geçen yılın aracının bir evrimi olmayacak."

"Yepyeni bir araç olacak. Farklı tasarıma sahip farklı bir şasiye ve hedeflerimize ulaşmak için daha iyi bir gelişim fırsatına sahip olacağımız farklı bir arka tarafa sahip olacağız."

Cardile, Ferrari'nin gelecek yıl için olası çözümleri bulmak üzere güncellemeler üretmeye devam ettiğini ve bunların önümüzdeki birkaç yarışta kullanıma sunulacağını söyledi.

Tasarım ekibi ise çoktan 2024'e odaklandı.

Cardile, "Zayıflıkların nereden kaynaklandığını ve nasıl daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi daha iyi anlamak için bu yılki araç üzerinde çalışmak bizim için çok önemliydi."

"Yaz tatilinden bu yana aracı rüzgar tünelinde geliştirmeye devam ettik. Önümüzdeki yarışlarda başka güncellemeler getireceğiz ama şu anda rüzgâr tünelinde tamamen gelecek yılın aracına odaklanmış durumdayız."

"Bugünkü ilk seansı araçlarımızı daha iyi ayarlamaya, aracı daha iyi yönetmeye ve gelecek yılki aracın davranışını geliştirmek için özel testler yapmaya ayırdık." dedi.

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Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

Sainz: "F1, Red Bull dominasyonuna müdahale etmemeli"

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