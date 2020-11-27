Ferrari artık F1 motorlarının dondurulmasını destekliyor

F1, Honda'nın 2021 sonunda seriden ayrılma kararı almasının ardından önümüzdeki süreçte motorların gelişimini dondurmayı tartışıyor.

Mevcut Honda müşterileri Red Bull ve AlphaTauri, güç ünitesini haklarını alarak 2021'den sonra Honda güç ünitesini kullanmaya devam etmek istiyorlar. Ancak güncellemeleri finansa edemeyecekleri ve bunun için yeterli donanımları olmadığı için motorların dondurulmasını istiyorlar.

Mercedes her zaman motorun dondurulmasından yana olsa da, hem Ferrari hem de Renault daha önce böyle bir hareketi desteklemeyeceklerini açıklamıştı ve Ferrari CEO'su Louis C. Camilleri de bunun "F1 ruhuna aykırı" olduğunu söylemişti.

Ancak Ferrari, F1, FIA ve diğer güç ünitesi üreticileriyle yapılan son görüşmelerin ardından konuyla ilgili pozisyonunu değiştirdi.

Takım patronu Mattia Binotto Cuma günü yaptığı açıklamada, Ferrari'nin artık motorun dondurulması fikrini destekleyeceğini ve F1'in yeni nesil güç ünitesinin planlanandan bir yıl önce yani, 2026 yerine 2025'te kullanacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, Ferrari'nin tavrının değişip değişmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Sanırım Red Bull'un bir şekilde çözüme sahip olduğu halihazırda düzenlemeler var, onlara başka üreticiler tarafından da motor sağlanabilir."

"Gelecekte Honda motorunu kullanmaya devam etme niyetlerini de anlıyoruz ve son günlerde F1&FIA ​​ile bazı görüşmelerimiz oldu. Sanırım Ferrari olarak durumu anlıyoruz."

“Bir sene, bir sezonluğuna motorların dondurulması teklifini destekliyoruz çünkü bu; yeni güç ünitesi kurallarının 2025’e çekilmesi için çalışılması manasına geliyor."

“Durumun farkında olan ve durumu anlayan Ferrari'nin bu konuda sorumlu davranış sergilemesi bir ilk değil."

"Öngörülen motor, güç ünitesi dondurulmasının 1 yıl hedefine uyması halinde dondurulmayı destekliyoruz."

Ferrari'nin tavrındaki değişiklik, yeni güç üniteleri kullanılmaya başlana kadar, üç yıl süreyle motorların dondurulmasının önünü açıyor.

Ancak Binotto, performans anlamında büyük bir fark olmadığından emin olmak için, motorlar dondurulmadan önce üreticiler arasında bazı görüşmeler yapılacağını söyledi.

Binotto, "Sonunda bir üreticinin performansının, diğerlerine kıyasla gerçekten geride olduğu herhangi bir durum olup olmadığı ve bundan ötürü motorları birbirlerine yaklaştırmayla ilgili herhangi bir mekanizmaya gerek olup olmadığı konusunda FIA ve F1 ile görüşmeler devam ediyor."

"Çünkü böyle bir durumda üç yıl boyunca üreticiler arasındaki performansı da dondurmuş oluyorsunuz. Bu detayların önemli olacağını düşünüyorum." dedi.

Binotto, 2025'e gelecek yeni güç üniteleriyle ilgili temel hatların, gelecek yılın ortasına kadar netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Binotto, "2025'te yepyeni bir güç ünitesi formatına sahip olmak için, önümüzdeki yılın ortasına kadar yönetmeliklere açıklık getirmemiz gerekecek."

"Bugüne kıyasla oldukça farklı bir güç ünitesi olacağını düşünüyorum. Çünkü en azından Ferrari açısından, mesela maliyet olarak oldukça farklı şekilde ayarlanması gereken önemli hedefler var."

"Mali anlamda daha sürdürülebilir olmalı. Güç ünitesinin bugün yaptığımızın %50'sine mal olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarmak ve teknik formatın ne olacağına karar vermek çok zor bir görev."

"Sürdürülebilirlik açısından da aynı şey olmalı, bu yüzden karbon salınımı açısından çok iddialı hedefler belirlemeliyiz."

"Yönetmelikler üzerinde ilerlemek için üreticiler, F1 ve FIA ile birlikte çok proaktif ama aynı zamanda işbirlikçi olmalıyız. Bu, F1'in 2025'ten 2030'a kadarki geleceğini belirleyecek." dedi.