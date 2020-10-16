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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor

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Ferrari, 2022'de motorların dondurulmasına karşı çıkıyor, Red Bull ayrılma tehdidinde bulunuyor
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Red Bull'un 2022'de kullanacağı motorla alakalı gündem gittikçe ısınıyor. Almanya'da çıkan haberlere göre Ferrari, Red Bull'un 2022 sezonu için talep ettiği motorların dondurulması fikrine karşı çıkıyor. Red Bull ise istediği olmazsa spordan ayrılma tehdidinde bulunuyor.

Honda'nın 2021 F1 sezonu sonunda spordan ayrılacağını açıklamasının ardından Red Bull'un ne yapacağı büyük merak konusu.

Çıkan ilk düşünceler, Mercedes ve Ferrari'nin yeterli sayıda müşterisi olduğu için Red Bull'un istemese bile Renault motoru kullanmak zorunda kalacağı yönündeydi.

Ancak Eifel GP sonrasında Red Bull'dan gelen açıklamalar, Honda'nın mevcut güç ünitesi projesinin haklarının satın alınarak aynı motorun kullanılabileceği yönündeydi. Ancak bunun için bir şart vardı, o da 2022'den itibaren güç ünitesi gelişiminin dondurulması çünkü Red Bull ne maddi, ne de fiziksel kaynaklar açısından bunu yapabilecek durumunun olmadığını belirtti.

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Auto Motor und Sport'un haberine göre Mercedes bunu kabul ediyor. Renault, o dönemde motor performansları benzer seviyede olursa buna destek veriyor. Ferrari ise tam olarak karşı çıkıyor.

Habere göre Ferrari, motorun şasi gibi gelişim açısından önemli olduğunu düşünüyor, bu yüzden Red Bull kendi motorunu kullansın diye motor gelişiminin durdurulmasını istemiyor. Red Bull'un halihazırda Renault ya kendilerine ait motoru kullanabileceklerini savunuyor.

Red Bull ise herhangi bir müşteri takımı olmamak için bu seçenekleri öncelikli olarak kabul etmiyor. Ayrıca Red Bull ve AlphaTauri, ayrı motor kullanmayı da kabul etmiyor. Red Bull bu olmazsa, iki takımını birden spordan çekebileceği konusunda tehdit ediyor.

Motorların dondurulması konusu sorun çıkarıyor. Açıkçası hiçbir üretici, rakiplerinin gerisindeyken motor gelişiminin dondurulmasına sıcak bakmaz. Performanslar arasında 10 beygir gibi bir fark olsa kimse buna karşı çıkmaz ancak güç üniteleri arasında 30 ila 50 beygir arasında fark olduğu düşünülüyor. 2022'ye kadar farkların kapanması beklenmiyor.

Buna ek olarak, 2022'de % 20 biyoyakıt kullanılacak ve 2023'te tüm yakıtların sıfır karbon ayak izine sahip olması gerekiyor. Bu durumda Red Bull'un devralmayı planladığı motorlara kimin bu yenilikleri ekleyeceği belirsiz.

 

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Seri Formula 1
Takımlar Ferrari , Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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