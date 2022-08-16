Ferrari, 2022'de F1 motorunda son 25 yıldaki en büyük gelişimi sağlamış

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Son iki senedir ön sıralarda mücadele edemeyen Ferrari, 2022'de büyük bir ilerleme kaydetti ve düzenli olarak yarış galibiyeti mücadelesi veren bir takım haline dönüştü. Sezonun açılış yarışı olan Bahreyn'de 1-2 yapan Ferrari, sezonun ilk yarısında 3 galibiyet daha kazandı.

Ferrari'nin 2022'de mücadeleye dönmesindeki kilit noktalardan birisi, motor tarafında elde edilen kazançtı. Bu sayede Ferrari, Mercedes, Honda ve Renault ile olan büyük farkı kapatmayı başardı.

Sezonun ilk yarışına kadar Ferrari F1-75'in tam olarak ne kadar iyi olduğunu bilmek zor olsa da, Binotto sezon başlamadan önce Maranello'daki simülatörlerde gördükleri rakamın, geçmişte hiç görmediği kadar büyük olduğunu söyledi.

Motorsport.com ile röportajında Binotto, "Evet, güç ünitesi tarafında daha fazla netlik oldu. Çünkü güç ünitesi tarafında nerede olduğumuzu biliyorduk, kurallar aynıydı."

"Güç ünitesi tarafında, hedefler açısından büyük rakamlar belirlemiştik. Ve geçen sezon, 2022 için güç ünitesinde geliştirme yeteneğine sahip olduğumuzu gördük. Maranello'da 25 seneyi aşkın süredir bunu (bu kadar geliştiğimizi) hiç görmemiştim."

"Bu, takımın bekleneni ne kadar çok verebileceğini gösteriyor. Güç ünitesi açısından bu harikaydı." dedi.

Ferrari'nin ileri yöndeki bu adımı, 2020'de motor performansında geride kaldığı dönemde COVID-19 pandemisine tepki olarak gelişimin dondurulmasının ve maliyetleri düşürme baskısının ardından geldi.

O dönemde olanların etkisi açıktı çünkü Ferrari, son 40 senedir en kötü sezonunu 2020'de geçirmişti.

Bunda Ferrari'nin 2019 motoruna yönelik soruşturmasından kaynaklanan FIA motor kuralı kısıtlaması ve ardından İtalyan marka ile özel bir anlaşmaya varmasının da etkisi vardı.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Ferrari'nin bu sene motor tarafında sağladığı kazanç etkileyici olsa da, takım zaman zaman dayanıklılık yüzünden kayıplar yaşadı. Charles Leclerc, lider gittiği iki yarışta güç ünitesi sorunu nedeniyle yolda kalırken, takım arkadaşı Carlos Sainz da Avusturya'da 3. giderken motor sorunuyla yarışa veda etmişti.

Dayanıklılık sorunlarının performans için aşırı zorlamalarından mı kaynaklandığının sorulması üzerine Binotto, "Aşırı mı zorladık bilmiyorum çünkü performans için zorlamanız, hiçbir zaman yeterli değildir."

"Kesinlikle performans konusunu dayanıklılıktan önde tutacağız. Bu ne manaya geliyor? Bu yüzden muhtemelen homologasyon sürecinde geç kalmış olabiliriz."

"Dahası, güç ünitesi tarafında diğerleri gibi dyno saatinde kısıtlamalar vardı. Ve bu kısıtlamaların sonuç üzerinde etkisi olabilir çünkü diğer dönemlerde kısıtlama yokken, dyno üzerinde hem performans hem de dayanıklılık için daha fazla çaba sergileyebiliyordunuz."

"Dyno saati açısından kısıtlama olduğu için eylül, ekim, kasım ya da aralık aylarında kararınızı vermeniz gerekiyor. Ve şüphesiz, performansın sınırlarını, güvenilirlik için normal bir planın ötesine taşıyoruz."

"Ancak aradaki farkı kapatmanın önemli olduğunu biliyorduk çünkü motor gelişimi dört sezon dondurulacaktı. Dayanıklılığı her zaman daha sonra çözebilirsiniz." dedi.

Binotto, bu sezon pist üstünde güç ünitesi tarafında yaşadıkları yeni sorunların, sezon içerisindeki normal bir süreç olduğunu söyledi.

Binotto, "Dyno testlerinde fark edilmeyen bazı sorunları yarış pistinde yaşamış olabiliriz. Bu tür sorunlar oluyor çünkü daha yepyeni bir proje üzerinde deneyim kazanmaya devam ediyoruz."

"Dyno testlerine kıyasla yarış pistinin tüm özelliklerinde, ürününüzü daha fazla öğreniyorsunuz. Bunun beklenen bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan tamamen şaşırmış değilim." dedi.