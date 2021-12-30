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Ferrari, 2022 yılında kırmızı-beyaz renk düzenine geri dönebilir

Ekleyen:
, Şef Editör

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Ferrari'nin 2022 F1 aracının kırmızı - beyaz renklere sahip olacağını tahmin ediyor.

Ferrari, 2022 yılında kırmızı-beyaz renk düzenine geri dönebilir

Ferrari, 2022 yılında tamamen temiz bir sayfa açacak ve yeniden zirveye dönmenin hesaplarını yapıyor.

İtalyan ekip, teknik tarafta yaptığı çalışmaların yanı sıra, ticari anlamda da elini kuvvetlendirmeye çalışıyor ve geçtiğimiz günlerde, eski sponsoru Santander ile anlaşmaya vardılar. Bundan birkaç gün sonra da bu kez Velas ile anlaşma imzalandı.

Bunlar temelde iyi anlaşmalar gibi görünse de, Ferrari yeni sezonda Philip Morris International'ın girişimi olan Mission Winnow'a sahip olmayacak. Bu da şu noktada herhangi bir isim sponsoruna sahip olmayacakları anlamına geliyor.

Santander ile Ferrari arasında yapılan anlaşma isim sponsorluğu anlaşması değil, ancak uzun vadeli oldukça çıkarlı bir anlaşma gibi görünüyor.

Takım, Santander ile çalıştığı 2010-17 yıllarında aracın hem arka hem de ön kanadında Santander logosuna yer vermişti. Bu da araçtaki beyaz kısımların arttığı anlamına geliyordu.

Son yıllarda kırmızıya ağırlık veren Ferrari, yeni sezonda eski tasarımına dönüş yapabilir.

La Gazzetta dello Sport, Ferrari'nin son anlaşmaların ardından gelecek yıl "kırmızı - beyaz" renklerle yarışacağını tahmin ediyor.

Ferrari'nin geniş çapta beyaz renge sahip olduğu son yıl 2017 yılıydı ve bu da Santander'in takımla birlikte olduğu son yıldı.

Yine de Ferrari'nin araçtaki beyaz rengi artırsa da, önceki yıllardan farklı bir tasarıma sahip olması oldukça muhtemel.

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

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