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Formula 1 / Haber Haberler

Ferrari, 2022 sponsor ve partner listesini güncelledi

Ekleyen:
, Şef Editör

Mission Winnow daha önce açıklandığı üzere artık Ferari'nin partneri isim sponsoru olmayacak. Bununla beraber Shell'in yanına Velas ve Santander eklenmiş durumda.

Ferrari, 2022 sponsor ve partner listesini güncelledi

Ferrari, yeni yıla girmelerinin ardından sponsor ve partner listesinde de değişikliğe gitti. İlk bakışta, Ferrari'nin artık bir isim sponsoruna sahip olmadığı görülüyor.

Son yıllarda takımın isim sponsoru Mission Winnow'du. Ancak İtalyan ekip, yeni sezonda Mission Winnow'la çalışmayacak.

İsim sponsorunun altındaki kısma Shell'in yanı sıra, geçtiğimiz günlerde kontrat imzalanan Velas ve Santander yer alıyor.

Alt kısımda ise UPS ve Weichei artık takımın partnerleri & sponsorları arasında yer almıyor. Palantir de teknik partnerler kısmından çıkarılmış durumda.

İtalyan ekibin önümüzdeki haftalarda daha fazla sponsorluk anlaşması açıklayacağı düşünülüyor. Gazeteci Joe Saward'e göre yeni bir isim sponsoru dahi açıklanabilir.

 

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