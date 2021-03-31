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Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari, Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük 18 inç lastik testinin ilk gününde piste çıkan takımdı ve günü başarılı şekilde tamamladı.

Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli, 18 inç lastikler için özel bir test programı hazırlamış ve Bahreyn'de üç günlük bir test düzenleme kararı almıştı.

Bu testin ilk gününde Ferrari piste çıktı ve 18 inç lastiklere göre yenilenmiş SF90'la gün boyunca çalışmalar yaptı. Sabah Carlos Sainz piste çıktı ve pistle ilgili bir sorun nedeniyle vakit kaybetmesinin ardından toplamda 54 tur attı.

Öğleden sonra direksiyona geçen Charles Leclerc ise 87 tur gibi uzun bir mesafe tamamlamayı başardı. Çok sayıda pit stop yapan Leclerc, oldukça başarılı bir test seansı geçirdi.

Bu, Ferrari'nin daha şimdiden dört günlük bir test yaptığı anlamına geliyor. Çünkü takım, Şubat ayı sonunda Jerez'de üç gün boyunca hem kuru hem de ıslak zemin lastikleriyle sürüş gerçekleştirmişti.

Pirelli için oldukça önemli olan bu veriler, gelecek yıl kullanılacak lastikler açısından epey faydalı olacak.

Ferrari açısından bakıldığında ise Leclerc ve Sainz, ne tür lastikler kullandıklarını bilmeden sadece sürüş gerçekleştirdiler. Bu testlerde elde edilen tüm bilgiler, griddeki diğer dokuz takımla da paylaşılacak.

Bahreyn'deki testler bugün devam ediyor. Bugün Alpine A521 ile Esteban Ocon piste çıkacak ve tüm gün 18 inç lastikleri test edecek.

Yarın ise takımın tecrübeli pilotu Fernando Alonso direksiyona geçecek ve o da tam gün sürüş yapacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Test
Lokasyon Bahrain Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Ferrari
Editör Franco Nugnes

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