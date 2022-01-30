Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak

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Ferrari, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile, yeni aracının örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracağını açıklamıştı.

İtalyan ekip, geleneksel olarak lansman etkinliği için özel yerler seçiyor ve yeni araçlarının örtüsünü buralarda kaldırıyor.

Fakat geçen yılki lansman, çevrimiçi şekilde gerçekleşmiş ve araç, takımın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuru ile tanıtılmıştı.

Takım, bu yılki etkinliğin de yine çevrimiçi şekilde gerçekleşeceğini duyurdu. Ekinliğin saati de belli oldu. Takım yeni aracı 17 Şubat TSi 16:00'da tanıtacak.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 17 Şubat Ferrari Ferrari Açıklanacak Çevrimiçi 16:00 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - - Alfa Romeo Ferrari C42 - - - Red Bull Red Bull RB18 - - - Haas Ferrari VF-22 - - - Williams Mercedes Açıklanacak - -