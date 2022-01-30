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Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör
Scuderia Ferrari, 2022 aracının örtüsünü kaldıracağı yeni sezon lansmanını çevrimiçi şekilde yapacak.
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Ferrari, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile, yeni aracının örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracağını açıklamıştı.
İtalyan ekip, geleneksel olarak lansman etkinliği için özel yerler seçiyor ve yeni araçlarının örtüsünü buralarda kaldırıyor.
Fakat geçen yılki lansman, çevrimiçi şekilde gerçekleşmiş ve araç, takımın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuru ile tanıtılmıştı.
Takım, bu yılki etkinliğin de yine çevrimiçi şekilde gerçekleşeceğini duyurdu. Ekinliğin saati de belli oldu. Takım yeni aracı 17 Şubat TSi 16:00'da tanıtacak.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|Çevrimiçi
|16:00
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|-
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|-
|Red Bull
|Red Bull
|RB18
|-
|-
|-
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|-
|-
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
|-
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Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak
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