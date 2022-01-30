Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir" Sonraki / Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"
Formula 1 Haberler

Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak

Ekleyen:
, Şef Editör

Scuderia Ferrari, 2022 aracının örtüsünü kaldıracağı yeni sezon lansmanını çevrimiçi şekilde yapacak.

Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak
Haberi dinle

Ferrari, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile, yeni aracının örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracağını açıklamıştı.

İtalyan ekip, geleneksel olarak lansman etkinliği için özel yerler seçiyor ve yeni araçlarının örtüsünü buralarda kaldırıyor.

Fakat geçen yılki lansman, çevrimiçi şekilde gerçekleşmiş ve araç, takımın resmi internet sitesi üzerinden yapılan bir duyuru ile tanıtılmıştı.

Takım, bu yılki etkinliğin de yine çevrimiçi şekilde gerçekleşeceğini duyurdu. Ekinliğin saati de belli oldu. Takım yeni aracı 17 Şubat TSi 16:00'da tanıtacak.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
11 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00
14 Şubat İtalya AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak Çevrimiçi 16:00
18 Şubat Almanya Mercedes Mercedes W13 - -
21 Şubat Fransa Alpine Renault A522 - -
- İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
- Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
- Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
- Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
paylaşım
yorumlar
Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"
Önceki haber

Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"
Sonraki haber

Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"

Gasly: "Miami pisti harika görünüyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"
Formula 1

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"
Formula 1

Webber: "Russell, Hamilton'la mücadele etmeye hazır"

Takımlar, Barselona testine "daha basit" araçlarla gelebilir
Formula 1

Takımlar, Barselona testine "daha basit" araçlarla gelebilir

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"
Formula 1

Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"

Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek
Formula 1

Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı Ferrari Fiorano testi
Formula 1

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı

Son Haberler

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?
Formula 1 Formula 1

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı
Formula 1 Formula 1

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.