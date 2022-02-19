Ferrari, 2022 güç ünitesinde mümkün olduğunca "cesur" olmaya çalıştı
Ferrari'nin güç ünitesi departmanının başında yer alan Enrico Gualtieri, 2022 yılıyla beraber motorların dondurulacak olması nedeniyle, bazı cesur çözümler üretmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Gualtieri, 2022 Ferrari güç ünitesini, araç montajı, yerleşim düzeni ve pek çok iç parça anlamında alışılmamış bir proje" olduğunu söylüyor.
Formula 1 yönetimi, bu yıl itibariyle güç ünitesinin gelişimini donduracak ve 2025 sonuna kadar aynı versiyonlar kullanılacak.
1 Mart tarihi itibariyle motor, turbo, MGU-H, motor egzoz sistemi ve yakıt ile motor yağının onaylanması gerekiyor. 1 Eylül'de ise MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniği onaylanacak.
Bu tarihlerden sonra bu ünitelerde hiçbir çalışma yapılamayacak. Gualtieri'ye göre bu son tarihlerin, tasarım süreci üzerinde epey etkisi oldu ve Ferrari'nin hem gelişim süresini üst düzeye çıkarmak hem de risk almak açısından agresif bir yaklaşım benimsemesini sağladı.
Gualtieri, ”Kesinlikle bir etkisi oldu. Geçmiş yıllara kıyasla, önemli zaman sınırları vardı ve özellikle de motorların dondurulacağı önüne alındığında, bizi daha da cesur tasarım çözümleri geliştirmeye teşvik ettiğini, hatta bizi bunu yapmaya zorladığını söyleyebilirim."
“Tüm programlarımızı sınıra getirmemiz gerekiyordu, olası tüm gelişim çalışmaları için son ana kadar kapıyı açık tutmak zorunda kaldık."
“Kesinlikle gereken tüm riskleri almak zorunda kaldık. Daha şimdiden saatte binlerce mil ilerlediğimiz bir dünyada gelişimimizi daha da hızlandırmak zorunda kaldık." dedi.
Bu kapsamda Ferrari, yeni motorda son yıllardan daha fazla parça değişimi yapmak zorunda kaldı.
Gualtieri, "Bu güç ünitesinde yeni ve aynı zamanda yenilikçi olan çok şey var."
“Bir önceki yılla kıyaslandığında içten yanmalı motordaki yeni parça sayısı son yılların en yüksek seviyesinde."
"İçerik anlamında yenilikler var fakat tasarım ve düzen açısından da yenilikler var."
“Geçmişe kıyasla farklı çözümlere bakmak ve benimsemek zorunda kaldık, ki bu sürekli olarak inovatif olmamız gereken bir şey."
Gualtieri, Ferrari'nin kendisine üç aşamalı bir plan belirlediğini ve bunun son adımını 2022'de atacaklarını söyledi.
”2022 güç ünitesinin kilit unsurları kesinlikle içten yanmalı motor ve turbo."
“Hibrit sistem, geçen sezonun sonunda piste getirdiğimiz evrimin bir başka adımını temsil ediyor."
“Elektronikler de çok değişmek zorunda kaldı çünkü tamamen yeni olan bu araç konseptine ve geçen senekinden çok farklı olan motor ihtiyaçlarına uyum sağlamak zorunda kaldılar."
“Bu, gelişim sürecimizin üçüncü adımını temsil ediyor. İlk aşama geçen sezonun başında getirdiğimiz motordu, ikincisi ise 2021'in sonunda piste getirilen güncellenmiş hibrit sistemdi.”
Ferrari'nin ve diğer üreticilerin uyum sağlaması gereken bir diğer konu da E10 yakıtlara geçişti. Bunun yaklaşık 20 beygirlik bir kayba neden olduğu düşünülüyor.
Gualtieri, “%10 etanol kullanma zorunluluğu, kullanmamıza izin verilen benzinin enerji içeriğini azaltıyor."
“Bu nedenle, hem motor gücü hem de egzoz gazından enerji geri kazanımı konusunda, performansı olumsuz etkiliyor."
"Negatif yanma özelliklerini de hesaba katarsak, bütün bu hususlar net olarak 20 beygirlik bir performans kaybına yol açtı."
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Davide Cavazza