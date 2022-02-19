Ferrari, 2022 güç ünitesinde mümkün olduğunca "cesur" olmaya çalıştı

Gualtieri, 2022 Ferrari güç ünitesini, araç montajı, yerleşim düzeni ve pek çok iç parça anlamında alışılmamış bir proje" olduğunu söylüyor.

Formula 1 yönetimi, bu yıl itibariyle güç ünitesinin gelişimini donduracak ve 2025 sonuna kadar aynı versiyonlar kullanılacak.

1 Mart tarihi itibariyle motor, turbo, MGU-H, motor egzoz sistemi ve yakıt ile motor yağının onaylanması gerekiyor. 1 Eylül'de ise MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniği onaylanacak.

Bu tarihlerden sonra bu ünitelerde hiçbir çalışma yapılamayacak. Gualtieri'ye göre bu son tarihlerin, tasarım süreci üzerinde epey etkisi oldu ve Ferrari'nin hem gelişim süresini üst düzeye çıkarmak hem de risk almak açısından agresif bir yaklaşım benimsemesini sağladı.

Gualtieri, ”Kesinlikle bir etkisi oldu. Geçmiş yıllara kıyasla, önemli zaman sınırları vardı ve özellikle de motorların dondurulacağı önüne alındığında, bizi daha da cesur tasarım çözümleri geliştirmeye teşvik ettiğini, hatta bizi bunu yapmaya zorladığını söyleyebilirim."

“Tüm programlarımızı sınıra getirmemiz gerekiyordu, olası tüm gelişim çalışmaları için son ana kadar kapıyı açık tutmak zorunda kaldık."

“Kesinlikle gereken tüm riskleri almak zorunda kaldık. Daha şimdiden saatte binlerce mil ilerlediğimiz bir dünyada gelişimimizi daha da hızlandırmak zorunda kaldık." dedi.

Bu kapsamda Ferrari, yeni motorda son yıllardan daha fazla parça değişimi yapmak zorunda kaldı.