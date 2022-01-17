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Formula 1 Haberler

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracın örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracak.

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Ferrari Formula 1 takımının patronu Mattia Binotto, Aralık ayında yaptığı açıklamada, yeni Formula 1 aracının Şubat ayının ortasında tanıtacaklarını belirtmişti. Hatta Binotto, 16-18 Şubat tarihlerini işaret etmişti.

Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Ferrari, yeni aracın örtüsünü 17 Şubat 2022 tarihinde kaldıracağını doğruladı.

Ferrari'den yapılan paylaşımda, başka bir bilgiye veya yeni aracın adına yer verilmedi.

 

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklayan ikinci takım oldu. Daha önce Aston Martin, 2022 AMR22'yi 10 Şubat tarihinde tanıtacağını duyurmuştu.

Son iki sezonda tek bir zafer dahi alamayan Ferrari, yeni araca büyük yatırımlar yaptı ve bunun meyvelerini alabilmeyi umut ediyor.

Takım, yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ekibiyle devam edecek. İkili, geçen sezon beş podyum alarak, Ferrari'nin yeniden şampiyonada ilk üçe dönmesini sağlamıştı.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat
10 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere -
17 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak - -
Açıklanacak İsviçre Alfa Romeo Ferrari C42 - -
Açıklanacak Avusturya Red Bull Red Bull RB18 - -
Açıklanacak Almanya Mercedes Mercedes

W13

 -  
Açıklanacak Fransa Alpine Renault

Açıklanacak

 - -
Açıklanacak Birleşik Krallık McLaren Mercedes

MCL36

 - -
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-22 - -
Açıklanacak Birleşik Krallık Williams Mercedes

Açıklanacak

 - -
Açıklanacak İtalya AlphaTauri Red Bull

AT03

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