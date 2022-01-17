Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Ferrari Formula 1 takımının patronu Mattia Binotto, Aralık ayında yaptığı açıklamada, yeni Formula 1 aracının Şubat ayının ortasında tanıtacaklarını belirtmişti. Hatta Binotto, 16-18 Şubat tarihlerini işaret etmişti.

Bugün resmi bir açıklama yayınlayan Ferrari, yeni aracın örtüsünü 17 Şubat 2022 tarihinde kaldıracağını doğruladı.

Ferrari'den yapılan paylaşımda, başka bir bilgiye veya yeni aracın adına yer verilmedi.

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklayan ikinci takım oldu. Daha önce Aston Martin, 2022 AMR22'yi 10 Şubat tarihinde tanıtacağını duyurmuştu.

Son iki sezonda tek bir zafer dahi alamayan Ferrari, yeni araca büyük yatırımlar yaptı ve bunun meyvelerini alabilmeyi umut ediyor.

Takım, yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ekibiyle devam edecek. İkili, geçen sezon beş podyum alarak, Ferrari'nin yeniden şampiyonada ilk üçe dönmesini sağlamıştı.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarihli Takım Motor Şasi Yer Saat 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 17 Şubat Ferrari Ferrari Açıklanacak - - Açıklanacak Alfa Romeo Ferrari C42 - - Açıklanacak Red Bull Red Bull RB18 - - Açıklanacak Mercedes Mercedes W13 - Açıklanacak Alpine Renault Açıklanacak - - Açıklanacak McLaren Mercedes MCL36 - - Açıklanacak Haas Ferrari VF-22 - - Açıklanacak Williams Mercedes Açıklanacak - - Açıklanacak AlphaTauri Red Bull AT03 - -