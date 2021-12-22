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Formula 1 Haberler

Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, yeni Formula 1 aracının lansmanını, Barselona'daki sezon öncesi testlerinin başlamasından kısa bir süre önce Barselona'da yapmayı planlıyor.

Ferrari, 2022 Formula 1 aracını Şubat ayı ortasında tanıtacak

Formula 1, gelecek yıl geçişleri artırmak ve yarışları daha heyecanlı hale getirebilmek amacıyla, F1 araçlarının aerodinamik performansını geliştirmeye odaklandı ve bu kapsamda 2022 araçları tamamen farklı olacak.

Ferrari, 2020'de son 40 yıldaki en kötü performansını sergileyerek şampiyona altıncısı olmuştu ancak bu yıl iyi bir adım attı ve beş podyum ile iki pole pozisyonu aldığı yılı şampiyona üçüncüsü olarak bitirdi.

Ferrari'nin yıl sonu Noel basın etkinliğine katılan Ferrari patronu Mattia Binotto, yeni aracın lansman tarihini de açıkladı. Binotto, aracın Şubat ortasında tanıtılacağını doğruladı.

Binotto, "Yeni araç Şubat ayının ortasında tanıtılacak. Henüz net tarihi belirlemedik. 16-18 Şubat arasında bir tarih olacak ama bunu önümüzdeki haftalarda kesinleştireceğiz." dedi.

2022 Formula 1 concept car

2022 Formula 1 concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Binotto, Ferrari'nin henüz yeni aracın ismine karar vermediğini ancak tasarım ve gelişim tarafındaki çalışmaların, "plana göre" gittiğini sözlerine ekledi.

Binotto, “Rakiplerimizle alakalı herhangi bir referans noktamız olmadığını biliyoruz. İşin en zor kısmı bu, çünkü diğerlerinin neler yaptığı konusunda hiçbir referans noktamız yok. Fakat hedeflerimize ulaştığımızı ve planladığımız şekilde ilerlediğimizi bilmek benim için önemli.

"Kurallarda yapılan değişikliğin  büyük bir fırsat olduğunu biliyoruz ve bizim için de önemli bir fırsat olacak."

"Bu yılın başından bu yana, gelecek yıl daha da kısıtlayıcı olacak bir bütçe sınırı var, yine büyük bir zorluk olacak. Ancak tüm bunlara rağmen takımın çok iyi organize olduğunu ve güçlü şekilde çalıştığını söylemeliyim.” dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF90 mule car aimed at 2022 developments

Charles Leclerc, Ferrari SF90 mule car aimed at 2022 developments

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari için onaylanan bir diğer değişiklik, uzun süredir Ferrari ile çalışan Philip Morris International'a (PMI) ait Mission Winnow ile olan sponsorluk anlaşmasının bitmesi oldu.

Son 2022 katılımcı listesinde, bu yıl boyunca Scuderia Ferrari Mission Winnow olan takım adı, sadece Scuderia Ferrari olarak yer aldı.

Binotto daha önce Mission Winnow'un Ferrari'nin isim sponsoru olarak devam etmesinin pek olası olmadığını zaten söylemişti. Bu haftaki görüşmede ise, PMI ile olan ortaklığın nasıl devam edebileceği konusunda görüşmeler olduğunu belirtti.

Binotto, "Onlarla iş birliği yapabileceğimiz ve onları bir partner olarak ekipte tutabileceğimiz birçok fırsat olduğunu düşünüyorum"

"Şu anda masanın üzerinde bazı seçeneklerimiz var ve onlarla, tüm bunlar hakkında konuşuyoruz. Umarım bizimle halâ güçlü bir partner olarak devam ederler."

“Fakat bu görüşmeler, birkaç hafta daha sürecek. Şu anda duyurabileceğim pek fazla bir şey yok.” dedi.

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