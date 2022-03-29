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Ferrari, 2022 F1 gelişim savaşında bütçe sınırı ile ilgili endişelere sahip

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda takımların gelişim mücadelesinde bütçe sınırını aşabilecekleri endişesine sahip olduğunu, bu yüzden FIA'nın bunu düzgün bir şekilde kontrol etmesi gerektiğini açıkladı.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari, 2022 F1 gelişim savaşında bütçe sınırı ile ilgili endişelere sahip
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2022'de gelen yeni araçların gelişim potansiyeli çok yüksek olduğu için, takımların bu konuda sürekli ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Ancak bu sene uyulması gereken 140 milyon dolarlık bir bütçe sınırı olduğu için geliştirme çalışmalarının sınırsız olması beklenmiyor.

Özellikle büyük takımların bütçe sınırına daha yakın olmaları, istedikleri her güncellemeyi getiremeyecekleri manasına geliyor. Bu yüzden bazı takımların bunu aşmanın yollarını aradığı konusunda endişeler var.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, F1 ve FIA'nın herkesin bütçe sınırına düzgün bir şekilde uyduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

Binotto, "Bütçe sınırı, gelişim oranı üzerinde etkili olacak. Bunun kilit nokta olduğunu düşünüyorum ve bunun düzgün bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği yönünde endişelerim var çünkü bu, gelişim mücadelesinde oyunu değiştirebilecek bir şey." dedi.

Yarış hafta sonu öncesinde konuşan Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner da güncellemeler konusunda stratejik davranmaları gerektiğini söylemişti.

Horner, "Bu sene neredeyse her takım sınıra oldukça yakın. Çok agresif bir durum söz konusu, bu yüzden bu sene paranızı gelişimde nasıl kullandığınız konusunda stratejik olmanız lazım."

"Araçtan daha fazla performans çıkarmak için mümkün olan en hızlı şekilde güncelleme yapmak yerine, yapmaya karar verdiğiniz şeyler konusunda bütçeye göre daha seçici olmalısınız. Bu yüzden tutumlu olmamız lazım." demişti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali de 2022 bütçe sınırının uygulanması konusunda iki endişenin olduğunu kabul etmişti.

Domenicali, "İlk olarak bunun kontrolü önemli çünkü kuralları uygulayanlar bir şeyleri kaçırırsa, tüm sistem çöker."

"Günümüzde sadece teknik tarafı kontrol etmek yeterli değil. Finans tarafında da çok katı kontrol gerekli. Bu yüzden FIA, garantör rolünde daha da sağlam olmak için kendini donatıyor."

"İkinci nokta, finansal kuralların başlatıldığı sırada tahmin edilmesi zor olan bazı değişkenleri içeriyor."

"Enflasyon oranı öngörülemeyen bir şekilde artıyor ve ulaşım giderleri son haftalarda tahmin edilmesi zor bir şekilde yükselmiş durumda."

"Doğru çözümleri bulmak için bazı görüşmeler olacak ancak her zaman, herkese aynı fırsatları garanti etmemiz gerektiği ilkesini merkezde tutuyoruz." dedi.

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