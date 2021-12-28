Ferrari, 2022 F1 çarpışma testinden başarıyla geçti!

Ferrari, 2022 şasini bugün itibariyle onayladı. İtalyan ekibin 2022 için hazırladığı yeni şasi, 23-25 Şubat'ta Barselona'da yapılacak testte piste çıkabilmek için, FIA'nın teknik yönergelerine uygun şekilde ön çarpışma testine girmek zorundaydı.

Bu testi geçemeyen takımlar, şasiyi güçlendirerek yeniden test yapmak zorunda kalıyorlar. Bu da hem maliyeti artırıyor hem de zaman kaybına yol açıyor.

İngiltere merkezli takımlar teste Cranfield tesisinde girerken, İtalya'da bulunan Ferrari ise FIA'nın Bollate'deki CSI Center merkezinde girdi.

İtalyan ekibin bu testi ilk denemesinde mi geçtiği bilinmiyor ancak Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, bu testin bugün itibariyle başarıyla tamamlandığını doğruladılar. Böylelikle 2022 şasisi homologe edilmiş oldu.

Ferrari aynı zamanda 2022 için çarpışma testini geçen ikinci takım da oldu. Şimdiye kadar sadece Haas takımı çarpışma testini başarıyla geçmişti. İlerleyen haftalarda bu sayının giderek artması bekleniyor.

Bu iki takım dışında, 2022 projesinde ilerleme kaydeden bir diğer ekip Mercedes gibi görünüyor. Alman üretici, 2022 motorunu geçtiğimiz hafta ilk kez çalıştırmıştı.

Ferrari SF21, dettaglio dell'ala anteriore vista da sotto Photo by: Giorgio Piola