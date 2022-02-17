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Formula 1 / Ferrari F1-75 lansmanı Haberler

Video: Ferrari, 2022 F1 aracının örtüsünü kaldırıyor

Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni F1-75 aracını bugün TSi 16:00'da tanıtacak.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
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FIA, 2022 teknik düzenlemelerinin işe yarayacağından emin
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FIA, 2022 teknik düzenlemelerinin işe yarayacağından emin
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Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı!

Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı!
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