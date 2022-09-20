Ferrari, 2022 F1 aracındaki performans dalgalanmasını henüz çözebilmiş değil

Haberi dinle

Yeni zemin etkili Formula 1 araçları bu sene bazı sürprizleri beraberinde getirdi. Takımlar, daha iyi sonuçlar almayı bekledikleri bazı yarışlarda beklediklerinin çok gerisinde kaldılar.

Tam tersi yani kötü performans beklenen yarışlarda beklenenden daha iyi performans gösterilen durumlar da oldu.

Her ikisi de düşük yere basma gücü ve iyi aerodinamik verimlilik gerektiren Spa ve Monza pistlerindeki performans farklılaşması yaşayan Ferrari, bu konuda cevap arıyor. Spa'da performans konusunda zorlanan Ferrari, Monza'da beklediğinden çok daha güçlü olmayı başarmıştı.

Takımın Performans Mühendisi Şefi Jock Clear, performansın bu kadar farklılaşması konusunda tam bir açıklama bulamadıklarını kabul etti.

Clear, "Dürüst olmam gerekirse, bu tür şeyleri gerçekten biliyor olsaydık, altın yumurtlayan tavuğa sahip olurduk. Bunları çözmek gerçekten zor."

"Bir yarışta gerçekten iyi performans bulan ya da gerileyen takımlarla konuşuyorsunuz. Tüm bunları çözme konusunda gerçek bir gizem var. Bu yüzden bu iş o kadar basit değil. Bu yüzden hepiniz (medya) ve hepimiz için çok ilgi çekici." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, leads at the start Photo by: Alessio Morgese

Clear, Spa'da daha yavaş kalıp Monza'da daha iyi olmalarını tam olarak açıklamalarının zor olduğunu kabul etse de, aracı daha fazla tanıdıkça neler olduğunu daha iyi anlamaya başladıklarını söyledi.

Clear, "Dürüst olmam gerekirse, tüm cevapları bilmiyoruz. Spa'da tam olarak neler olduğunu hâlâ anlamış değiliz. Bazı fikirlerimiz var ve açıkçası onları uyguladık."

"Spa'ya benzer yere basma gücü seviyesinde ancak farklı olan Monza'ya geldiğimizde, Spa'da neler olduğunu biraz daha iyi anladığımızı hissettik."

"Senenin ilerleyen dönemlerinde daha fazla şey bulabiliriz çünkü sürekli bir şeyler öğreniyoruz."

"Hiçbirimiz tüm detayları bilmiyoruz çünkü bu göreceli bir spor. Her zaman göreceli bir spor oldu. Herkesin ne yaptığını bilmiyorsunuz, neredeyse en iyi tahmininizi yapmanız gereken bir sürü alan var." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes the beached car of Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Clear, neler olduğunu tam olarak anlama konusunda sıkıntı yaratan şeyin zemin etkili araçlar değil, yeni kurallarda henüz emekleme döneminde olmaları olduğunu, bu yüzden daha uzun yollarının olduğunu düşünüyor.

Clear, "Kurallar çok yeni olduğu için bunların olduğunu düşünüyorum. Her zaman yeni bir gelişim programı veya yeni bir kurallar dizisi geldiğinde dik bir öğrenme eğrisi olur ve şu anda herkes bu dik öğrenme eğrisinde."

"Bunu sene başında gördük. Çok fazla insan 'Sizin aracınız senenin bu kadar erken döneminde nasıl bu kadar hızlı?' diye soruyordu. Bu, göreceli bir spor."

"Belki biz diğerleri araçlarının nerede olduğunu anlamaya çalıştığı dönemde aracımızı anlama konusunda biraz daha iyi başladık."

"Bu, yeni kuralların olduğu seneye girerken harika bir şeydi. Açıkçası araç paketinizin yüksek performans yönü var ancak aynı zamanda aracı anlamanız, pilotlarınızın onu nasıl süreceklerini anlamaları da gerekiyor."

"Max, Charles ve Carlos kalitesindeki sürücülerin, onu nasıl süreceklerini hemen anlamalarını bekliyorsunuz. Onlar insanlar ve her gün yetenekleri üzerinde çalışıyorlar. Sene içerisinde iyileştiler. Belki de nasıl daha iyi süreceklerini daha fazla anladılar."

"Tüm bunlar farklı oranlarda, farklı zamanlarda, farklı takımlarda oluyor. Göreceli bir spor olunca, gerçekten tüm cevapları bilemiyorsunuz." dedi.