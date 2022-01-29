Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / McLaren, 2022 aracının yüksek ve düşük hızlarda daha dengeli olmasını istiyor Sonraki / Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor
Formula 1 Analiz

Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek

Ekleyen:
, Featured writer
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik

Son iddialara göre 17 Şubat'ta tanıtılacak olan Ferrari'nin 2022 aracında, en son SF1000'de görülen üçgen tarzda motor hava girişi yer alacak.

Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek
Haberi dinle

Haber resminde SF1000'de yer alan benzer tasarım, yanında yer alan boynuz kanatçıklara yer verilmeden ve 2022'de kullanılması planlanan koyu kırmızı çizimle verildi. Hava girişindeki bu tasarım değişikliği, yeni güç ünitesi için radyatör yerleşiminde değişikliğe gerek olduğunu işaret ediyor.

Maranello'da çıkan son iddialara göre 674 kodlu Ferrari aracında 2020'deki tamamen üçgen motor hava girişine yer verilecek ve geçen seneki araçta yer alan boynuz kanatlar bulunmayacak. Bu, geçen seneki üçgen hava girişinin iki yanında yer alan dikey kanalların kullanılmayacağı manasına geliyor.

Dettaglio dell' airbox della Ferrari SF21 con le orecchie

Dettaglio dell' airbox della Ferrari SF21 con le orecchie

Photo by: Giorgio Piola

Bu değişiklik nedeniyle düşünceler, güç ünitesini soğutmak için radyatörlerin düzeninin geçen yıla göre farklı olabileceği yönünde. Bu konuda değişiklik, sidepodların alt kısmını işgal edecek yeni Venturi tünelleri sonucunda tasarımcıların radyatörleri farklı konumlandırmak zorunda kalmış olmasından kaynaklanmış olabilir.

Ferrari, yeni arka kanadın verimliliğini artırmak için motor kapağının üstündeki hava akışını temizlemek istiyor gibi görünüyor. Giorgio Piola'nın çiziminde ayrıca SF21'e göre daha koyu olması beklenen kırmızı renk tonuna da yer verildi.

paylaşım
yorumlar
McLaren, 2022 aracının yüksek ve düşük hızlarda daha dengeli olmasını istiyor
Önceki haber

McLaren, 2022 aracının yüksek ve düşük hızlarda daha dengeli olmasını istiyor
Sonraki haber

Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor

Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Franco Nugnes
Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!
Formula 1

Mercedes W13 de çarpışma testlerine tekrar girecek!

Red Bull, RB18'le ön çarpışma testlerini geçemese de endişeli değil
Formula 1

Red Bull, RB18'le ön çarpışma testlerini geçemese de endişeli değil

Sainz ve Leclerc, 2022'nin ilk testini tamamladı
Formula 1

Sainz ve Leclerc, 2022'nin ilk testini tamamladı

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz: "Rüzgar tüneli modeli, 2022 kural değişikliğinin büyüklüğünü gösteriyor"
Formula 1

Sainz: "Rüzgar tüneli modeli, 2022 kural değişikliğinin büyüklüğünü gösteriyor"

Sainz: "Sezon öncesi yapılan bu testler çok faydalı"
Formula 1

Sainz: "Sezon öncesi yapılan bu testler çok faydalı"

Video: Sainz'ın Fiorano testlerindeki spini
Haber video
Formula 1

Video: Sainz'ın Fiorano testlerindeki spini

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak
Formula 1

Ferrari, 2022 lansmanını çevrimiçi yapacak

Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"
Formula 1

Mick: "Ferrari'de yarışmak herkesin hayalidir"

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı Ferrari Fiorano testi
Formula 1

Shwartzman, Fiorano testini 121 turla kapattı

Son Haberler

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?
Formula 1 Formula 1

F1, Barselona testlerini neden yayınlamayacak?

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Allison: "Yeni düzenlemeler F1 tarihindeki diğer bütün değişiklikleri gölgede bıraktı"

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı
Formula 1 Formula 1

Eau Rouge'daki yeni tribünün inşası başladı

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Sainz'ın şanssızlığı Verstappen ile karşılaşmasıydı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.