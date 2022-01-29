Ferrari, 2022 F1 aracında üçgen şeklinde hava girişine dönecek

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Haber resminde SF1000'de yer alan benzer tasarım, yanında yer alan boynuz kanatçıklara yer verilmeden ve 2022'de kullanılması planlanan koyu kırmızı çizimle verildi. Hava girişindeki bu tasarım değişikliği, yeni güç ünitesi için radyatör yerleşiminde değişikliğe gerek olduğunu işaret ediyor.

Maranello'da çıkan son iddialara göre 674 kodlu Ferrari aracında 2020'deki tamamen üçgen motor hava girişine yer verilecek ve geçen seneki araçta yer alan boynuz kanatlar bulunmayacak. Bu, geçen seneki üçgen hava girişinin iki yanında yer alan dikey kanalların kullanılmayacağı manasına geliyor.

Dettaglio dell' airbox della Ferrari SF21 con le orecchie Photo by: Giorgio Piola

Bu değişiklik nedeniyle düşünceler, güç ünitesini soğutmak için radyatörlerin düzeninin geçen yıla göre farklı olabileceği yönünde. Bu konuda değişiklik, sidepodların alt kısmını işgal edecek yeni Venturi tünelleri sonucunda tasarımcıların radyatörleri farklı konumlandırmak zorunda kalmış olmasından kaynaklanmış olabilir.

Ferrari, yeni arka kanadın verimliliğini artırmak için motor kapağının üstündeki hava akışını temizlemek istiyor gibi görünüyor. Giorgio Piola'nın çiziminde ayrıca SF21'e göre daha koyu olması beklenen kırmızı renk tonuna da yer verildi.