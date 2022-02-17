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Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı!

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının örtüsünü, bugün yaptığı çevrimiçi lansmanla beraber kaldırdı.

Ferrari, 2022 F1-75 aracını tanıttı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Ferrari, 2022 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni F1-75 aracını, perşembe günü İtalya'daki Maranello fabrikasında tanıttı. 

Bu yıl lansman yapan yedinci takım olan Ferrari, uzun süredir takımın ana sponsoru olan Philip Morris'le yollarını ayırmasının ardından radikal bir değişikliğe gitti.

Takım, kırmızı rengi korumasına rağmen, son kez 1990'ların başında kullanılan siyah renge ağırlık verdi. 

Yeni tasarımda aracın ön ve arka kanadında, burunda ve motor kapağında siyah renge yer verildi. Ayrıca Halo ve sürücü numaraları da siyah renge boyandı.

İtalyan ekibin aracında 75. yıl onuruna bir de logo yer alıyor.

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

Aracın kendisine bakıldığında ise takım konsept aracı göstermek yerine, gerçek 2022 aracının örtüsünü kaldırdı. F1-75'in özellikle burun kısmı oldukça yenilikçi ve agresif görünüyor.

Formula 1'de daha önce hiç görülmemiş bir "modüler" burun tasarımı kullanan Ferrari, ön kanatta da diğerlerinden farklı bir yol takip etmiş.

Aracın burnu kadar sidepod bölgesi de dikkat çekiyor. Sidepodun ön kısmının alt tarafı oldukça kesikken, sidepodun üstünde de geriye doğru uzanan bir kanal bulunuyor.

Takım, yeni sezonda Charles Leclerc ve Carlos Sainz kadrosunu korumaya devam edecek. İtalyan ekip, 2021 yılında ileriye doğru iyi bir adım atmasına rağmen, kaynaklarını büyük oranda 2022 aracına aktarmıştı. Bundan ötürü yeni sezondan beklentiler epey büyük.

2020'de son 40 yıldaki en kötü sezonunu geçiren Ferrari, geçen yıl takımlar şampiyonasında bir pole pozisyonu ve dört podyum alarak şampiyona üçüncüsü oldular.

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

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