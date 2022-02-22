Ferrari, 2022 aracının tasarımında "tamamen açık fikirli" bir yaklaşım sergilemiş

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Bu sezon, F1 için teknik anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve bu, Ferrari'nin yeniden ön tarafta mücadele edebilmesi için büyük bir fırsat sağlayacak.

Ferrari, yeni F1-75'i geçtiğimiz hafta Maranello'da tanıttı ve araç, daha önce tanıtılan diğer modellere kıyasla radikal bir aerodinamik tasarıma sahipti.

Motorsport.com tarafından yeni araçtaki yenilik seviyesi sorulan Binotto, takımın radikal tasarımları takip etmesini ve hangi yöne gidecekleri konusunda karar vermeden önce açık fikirli olmalarını istediğini söyledi.

Binotto, "Bu çalışmalara yaklaşımımızda tamamen açık fikirli olmak bizim için önemliydi."

"Sadece bir önceki aracın konseptini devam ettirip, bunu yeni kurallara uyarlamadık."

"Yeni kuralları okurken, başından itibaren tamamen açık fikirli bir yaklaşım sergilemeye çalıştık. Aerodinamiği ve aracın performansını nasıl geliştirebileceğimizi anlamaya çalıştık."

"Yeni aracı tasarlarken ve geliştirirken her şey aerodinamiğe bağlıydı. Bu nedenle bütün mekanik tercihler, bunun bir sonucu oldu. Bütün güç ünitesi paketi, aerodinamik seçimlerimizin bir sonucu." dedi.

Yenilenen aerodinamik kurallar ve artan ağırlık, bir öncekine kıyasla bu yılın araçlarının kontrolünü daha zor kılıyor. Bu aerodinamik kuralların hedefi ise pistteki mücadeleyi artırmak ve araçların tekerlek tekerleğe mücadele etmesini sağlamak.

Ferrari, 2021'in başında, kaynaklarının büyük çoğunluğunu 2022 aracının gelişimine aktaracağını belirtmişti. Bu nedenle geçtiğimiz yıl kullanılan SF21 aracında, Britanya Grand Prix'sinin ardından hiçbir aerodinamik gelişim yapılmadı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Takım ayrıca, aerodinamik testler için getirilen yeni sistem sayesinde, 2020 takımlar şampiyonasını altıncı sırada bitirdiği için Mercedes ve Red Bull'a kıyasla rüzgar tünelinde daha fazla zamana sahipti.

Binotto, "İlk başta rüzgar tüneline gittiğimizde, mümkün olan tüm seçenekleri denedik ve son performansımız için en iyisi olduğuna inandığımız bir tanesini seçtik."

"Daha sonra aracı bu yönde tasarladık ve geliştirdik. Eğer araca bakarsanız, aero şekilleri açısından çok fazla alışılmadık seçimler olduğunu görürsünüz. Bu görebileceğiniz ilk yenilik." dedi.

Binotto, Ferrari'nin benzer bir zihniyeti izlediğini ve 2025'in sonuna kadar performansı durduracak olan dondurulma öncesinde, güç ünitesinin tasarımına "çok çaba harcandığını" söyledi.

Binotto, "%10 etanol içeren yeni bir yakıtımız var ve bu yanma prosedürünün incelenmesi için bir fırsat olabilir."

"Güç ünitesi ve motor, tasarım anlamında bizim için kesinlikle bir yenilik. Bu kendimize söyleyebileceğimiz bir şey. Bu gövdenin iç kısmında, bu nedenle yargılamak zor."

"Bence genel olarak bu araçta çok fazla yenilik var. Çalışmaya yaklaşımımız bu yönde oldu." dedi.