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Ferrari, 2022 aracının gelişimini bütçe sınırına geldiği için durdurmuş

Ferrari, 2022 bütçe sınırına ulaştığı için mevcut F1-75 aracının gelişimini dondurmak zorunda kaldığını açıkladı.

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Ferrari, 2022 aracının gelişimini bütçe sınırına geldiği için durdurmuş
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Maranello merkezli takım sezona "yenilmesi gereken takım" olarak başladı fakat Red Bull, sezon içerisinde çok daha iyi bir gelişimle İtalyan ekibi geride bıraktı.

Son haftalarda Ferrari, sezona çok kötü başlayan ancak artık galibiyet için çekişmeye başlayan Mercedes'in de gerisine düşmüş görünüyor.

Ferrari bu süreçte geride kalmasının kısmen F1-75'e yapılan yatırımların kesilmesine ve güncellemelerin durdurulmasına bağlıyor.

Başlangıçta bunun, gelecek yıl daha iyi bir araç üretmek adına yapıldığı düşünülse de, aslında İtalyan ekibin finansal sorunlar nedeniyle böyle bir karar aldığı ortaya çıktı.

Takım patronu Mattia Binotto Brezilya Grand Prix'sinden sonra yaptığı açıklamada, Ferrari'nin bu yıl için aracın gelişimini durdurmaktan başka seçeneği olmadığını çünkü bu sezonki 144 milyon dolarlık bütçe sınırına yaklaştığını duyurdu.

"Bu bir seçim değildi; sadece bütçe sınırı dahilinde harcayacak paramız kalmadı. Yani basitçe sınıra ulaştık. Aracı geliştirmek için daha fazla fırsatımız kalmadı, bu yüzden de olduğumuz yerde kaldık."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Ferrari

Fakat Binotto, Ferrari'nin elinde 2022 aracını geliştirmek için finansal kaynak olmasa da, fabrikada yeni fikirler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu yüzden 2023'ü etkilemesini beklemiyor.

"Gelecek yılın araç gelişiminden ödün vermedik."

"Mevcut aracın gelişimini durdurmaya karar verdik çünkü mevcut araç üzerindeki bu normal gelişim çalışmalarına ek olarak, bunları piste çıkarmak için de parça üretimiz yapmamız gerekecek."

"Bu da karşılayamayacağımız ekstra maliyetler anlamına geliyor."

Ferrari Temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana yarış kazanamadı.

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