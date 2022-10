Ferrari, 2022 aracının gelişiminde kaybolmamak için ne yaptı?

Haberi dinle

Bu süreçte Ferrari araçları sıralamalarda, sezon başından bu yana olduğu gibi güçlü formunu sürdürdü ve yedi yarışın dördünde Charles Leclerc ve Carlos Sainz pole pozisyonunu kazandı.

Takım, 2022 dünya şampiyonluklarının Max Verstappen ve Red Bull'un tarafına doğru kaydığını gördükçe hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak diğer taraftan gelecek sezon için büyük pencereden bakılması ve bir momentum yakalanması gerekiyordu. Kısa vadeli hayal kırıklıklarına rağmen, yarış hafta sonundaki bazı işaretler, takımın 2023 projesinde güven kazanmasında yardımcı oldu. Bu süreç bir nevi hisse senedi toplama dönemi gibi geçti.

Takımın Performans Mühendisi Jock Clear, "Doğru yönde ilerlediğimizi doğrulamak çok önemliydi. Soru işaretleri oluşur oluşmaz, 'Ayarlarda yanlış yönde mi ilerledik?' diyecek kadar cesur olmanız gerekir."

"Bu durumda nerede olduğunu anlamanız gerekir, o şekilde devam edemezsiniz. Yolda ilerlerken kaybolmuş gibiyseniz, söylemeniz gereken son şey, 'Bakalım daha sonra ne olacak?' olmalı. O an durmalı ve haritaya bakmalısınız. Biz de bunu yaptık. Durduk ve haritaya baktık."

"Bunun 5 yarış içerisinde bizim için çok değerli yarış performansına mal olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak ortada gelecek olduğu için, bunu yapmamak mantıksız olurdu."

"Hangi yönde geliştiğinizi tam olarak takip etmeniz gerektiği gerçeğini asla göz ardı edemezsiniz. Ve biz bunu yaptık, durduk ve haritaya baktık. Şimdi doğru yönde ilerlediğimizi doğrulamış durumdayız." dedi.

Ferrari F1-75 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Bu gözden geçirmenin bir kısmı, Paul Ricard'a getirilen güncellenmiş taban ile önceki sürüm arasında art arda yapılan testlerde ortaya çıktı. Takım böylece kafasının karışması yerine doğru yolda olduğunu doğrulamış oldu.

Clear, "Genel duruma baktık. Ve açıkçası burası göreceli bir spor, nerede olduğunuza bakmalısınız. Fransa'da bir miktar geri yönde adım attığımızı düşünüyorduk. Ve açıkçası Fransa'da aracımıza yeni bir taban eklemiştik."

"Bu yüzden daha önceki tabanı araca ekledik. Bunun ardından aslında yeni tabanın daha iyi olduğu konusunda hemfikir olduk. Bu yüzden yeni tabanı yeniden araca ekledik."

"Bu açıdan evet, araca çalışmayan bir şey eklemediğimizi doğrulamak için biraz A/B, A/B, A/B testi yaptık. Ancak aslında taban iyi çalışıyormuş." dedi.

Takım, aracın gelişimini sürdürme konusunda zorlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Japonya'da yeni bir taban daha kullanıldı. Ancak hafta sonu boyunca görülen kötü hava şartları, yeni parçanın etkisini gölgeledi. Yine de genel görüş parçanın olması gerektiği gibi çalıştığı yönündeydi.

Clear, "Bu tabanı Singapur'a da getirmiştik. Ancak bu taban, çok fazla yüksek hızda yere basma gücü üreten bir taban. Bu yüzden Singapur'da işe yaramazdı. Ve aşırı farklı bir taban değil. Bu iki parçayı yan yana koymadığınız sürece, ki bunu yapmanıza izin vermeyeceğiz, bu durumda gerçekten detayları fark edemezsiniz."

"Ve çok dürüst olmalıyım ki, bu pahalı bir şey. Dünyanın bu kadar uzak noktasına yeni parçalarla geldik. Açıkçası onların çalışmaması ihtimaline karşı eski parçaları da getirmek zorundaydık. Onu araca eklemek için çok emin olmanız gerek. Ve doğru yönde ilerlediğimizden oldukça emindik."

"Çalışıyor. Bunun kanıtı pudingin içerisinde. Red Bull'un Suzuka'da çok güçlü olmasını bekliyorduk. Spa'ya çok benzer bir pist ve orada bizi resmen boğdular. Bu açıdan Japonya'da (sıralamalarda) onlara o kadar yakın olduğumuz için çok memnunduk."

"Aslında, pole pozisyonunu kazanamadığımız için çok fazla hayal kırıklığı yaşadık çünkü her iki pilotumuz da pole pozisyonunu kazanabilirdi." dedi.

Jock Clear, Driver Coach, Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Clear, Suzuka'da araçlarına ekledikleri tabanı sezonun geride kalan bölümünde kullanmalarını bekliyor.

Clear, "Sezonun kalan kısmındaki yarışlara bakarsak, hepsi belirli bir miktarda yüksek hızdan faydalanacaklar."

"Bu taban, dediğim gibi Singapur'da hazırdı. Ancak o pist daha çok Monako tarzı bir pist. Ancak kalan yarışlara bakarsak, bu taban onlara uyacak." dedi.

Ferrari, her ne kadar devrim denilebilecek parçalar getirmeyecek olsa da sezonun kalan kısmında yeni parça getirmeye devam edecek.

Clear, "Sezonun şu anda olduğu gibi 17 ya da 18. yarışı civarına geldiğinizde, artık her şeyi optimize etmeye bakarsınız. Açıkçası şampiyonada ikinciliği korumamız gereken bir durumdayız."

"Açıkçası yarışlara gidip onları kazanmak istiyoruz. Bu açıdan motivasyonumuz güncelleme getirmeye devam etmek yönünde. Bu durumda gelişimi durduramazsınız. Gelecek sene için paramızı saklayalım diyemezsiniz çünkü tekerleği döndürmeye devam etmeniz gerekiyor." dedi.

Her ne kadar dalgalanmayla mücadele etmek için taban kurallarında düzenlemeler yapılsa da, 2022 projesinde yapılacak her şeyin 2023 projesi üzerinde de etkisi olacak. Bu yüzden mümkün olan şeyleri pist üstünde test etmek her zaman daha iyidir.

Clear konu hakkında, "Gelişim organiktir. Çünkü tüm takımlar şimdiden büyük ölçüde gelecek seneye bakıyor. Ve açıkçası daha fazlası olmasa bile rekabetçi olmak istiyoruz. Kasım ayının sonunda bu araçların çalışması durdurulduğunda, ardından rüzgar tüneline, simülatöre döneceksiniz ancak onlar tam olarak (pistle) aynı olmuyor."

"Bu yüzden son yarışlarda aracı geliştirme ve yeni bir seviyeye taşıma konusunda gerçekten elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Evet, şampiyonluğun artık çok uzak olduğunu biliyoruz. Ancak Mercedes'in önünde kalmalıyız ve bunu yapmak için araca performans getirmekten mutlu olacağız."

"Ancak aynı zamanda sürekli olarak daha organik güncellemeyi sürdürmeliyiz. Bu bize gelecek seneye girerken güven verecek." dedi.

Güvenden bahsetmişken, Ferrari şu ana kadar orijinal konseptine sadık kaldı ve genel manada pek bir değişiklik yapmadı. Takım hâlâ orijinal fikirlerinin geçerli olduğuna inanıyor.

Clear, "Kesinlikle, özellikle de sezon öncesi testlerindeki büyük yaygaradan sonra. Ve tabii ki, Mercedes'in sidepodlara sahip olmayacağını, daha onlar gelmeden duyduğumuzda, pit yolundaki aero departmanları paniklemiş durumdaydı.

"Onlar araçlarından sidepodları atıyordu ve aero departmanı 'Aman Tanrım, Mercedes bizden bir saniye daha hızlı olacak!' diye düşünüyordu."

"Onların tasarımı Bahreyn'de görücüye çıktıktan sonra ise 'Pekala, biz doğru şeyi yapmışız' diye düşündük. F1 mühendislerinin işi diğer insanların neler yaptıklarına bakıp, 'Birileri bir şeyler buldu mu?' diye sormaktır."

"Ancak çok hızlı bir şekilde, aero departmanımız doğru yolda ilerlediğimiz konusunda emin oldu. Ve açıkçası öyleyiz. Red Bull'a göre biraz farklı bir çözüme sahibiz. Ancak Red Bull ve Ferrari'nin genel DNA'larının farklı olduğunu gördüğünüzü düşünüyorum."

"Bu yüzden onların sidepod çözümünü takip etmeyeceğiz çünkü onların tasarımı muhtemelen bizim aracımızda çalışmaz. Aynı şekilde onlar da bizim tasarımımızı takip etmediler çünkü iki takım, biraz farklı yönlerde ilerliyor." dedi.

Ferrari için son yarışlarda cesaret verici olan bir başka şey ise güç ünitesi dayanıklılığının, en azından fabrika takımı araçlarında sezonun başında yaşanan hayal kırıklıklarının ardından iyileşmesi oldu. Bu, 2023 öncesinde iyi bir haber.

Clear, "Tüm takımlar motorlarında ne kadar cesur olabilecekleri konusunda karar verirken muhtemelen kendi kendileriyle mücadele ettiler. Tüm motor üreticilerinin, kurallarda belirtilen rakamların üzerine çıktığını, motor nedeniyle cezalar aldıklarını gördük."

"Tüm motor üreticileri bu yönde karar aldılar çünkü kısacası gelişmeniz, dayanıklılığı geliştirmeniz gerekiyor. Tüm takımın motivasyonu açısından bakarsak, güçlü bir motora sahipseniz, onun dayanıklı da olması gerekir. Herkes bu konuda çalışma olduğu için çok mutlu."

"Dayanıklı bir motorunuz varsa ancak içerisinde güç yoksa, bu durumda insanlar inançlarını kaybetmeye meyilli olurlar. Bu açıdan doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Diğer motor üreticilerinin de benzer kararlar aldıklarını düşünüyorum. Her şeyin yoluna girmeye başlamasından dolayı mutluyuz." dedi.

İstikrarlı bir aero felsefesi ve güçlü güç ünitesi, 2023'teki şampiyonluk mücadelesi için iyi bir temel olacak ancak bunlar, tüm paketin parçası. Bunların dışında çok açık bir şekilde ihtiyaç duyulan şey, RBR'nin bu yıl başarıya ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak kullandığı, garajda ve pit duvarında neredeyse kusursuz performans sergilemek. Bunu başarmak en zoru olabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool