Ferrari, 2022 aracının gelişiminde "ileri bir aşamaya" geldi

Ferrari, 2022 kurallarındaki değişiklikler oldukça önemli olacağı için mevcut aracın gelişimini büyük oranda tamamladı ve tamamen yeni araca odaklanıyor.

Şu anda takım, kaynaklarının neredeyse tamamını bu projeye ayırdı ve La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mattia Binotto, 2022 aracının tasarımında "ileri bir seviyeye" geldiklerini söyledi.

Binotto, "Bu yıl şampiyonada sonuçların mümkün olduğunu göreceğiz. Bizim için 2022'ye hazırlanmak daha önemli."

"Önümüzdeki sezon, birkaç yıl boyunca mücadele edeceğimiz yeni kurallar yürürlüğe girecek. Bu nedenle yeni kural dönemine girerken geride kalmayı göze alamayız. 2022 çalışmaları, kaçınılmaz olarak ana önceliğimiz olmuş durumda. Artık tüm odağımız gelecek yılın aracı üzerinde ve mevcut aracı daha fazla geliştirmeyeceğiz."

"Yeni aracın tasarımında ileri bir aşamaya geldik ve yaz sonunda şasi çizimleri tamamlayıp, FIA'ya teslim edeceğiz. Şimdi yeni aracın aerodinamik düzeni hakkında önemli kararlar alıyoruz ve ardından belli bölümlerdeki ayrıntılar üzerinde çalışmaya başlayacağız. Bütçe kısımları çerçevesinde doğru seçimi yapmak için yalnızca birkaç haftamız olduğu için bizim adımıza önemli bir noktadayız."

"Ek olarak daha çevreci bir yakıta geçişle beraber motorlar sonraki üç yılda dondurulacağı için, güç ünitesinin gelişimine de ciddi şekilde önem verdik."

"Tamamen 2022 aracına odaklandık ve programa uygun şekilde ilerliyoruz. Bu araç, mevcut araca kıyasla büyük oranda farklı ve mevcut ilerlemeye bakarsak, bir haftalık gelişim süreci kaybını dahi göze alamayız. Mercedes ve Red Bull'un bu sezonu düşünerek gelecek yılki aracın gelişiminde geç kalırsa gerçekten şaşırırım." dedi.

Binotto, yeni kuralların ilk yılında hemen yakın bir mücadele görmeyeceklerini ve yine bazı takımların önde olacağını söyledi. Ayrıca geçişlerin artacağından da emin değil.

"Yeni kurallara geçişle beraber takımlar arasındaki rekabetin artması hedefleniyor, bunun ilk sezonda mümkün olacağını düşünmüyorum. Fakat zaman geçtikte takımlar arasındaki mücadele artacaktır."

"Yeni kuralların bir diğer hedefi olan geçişlerin artırılması ve şovun kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili de şüphelerim var."

"İlk simülasyon verilerinde bile 2022 araçların oldukça iyi performans seviyelerine sahip olduğu görülüyor. Bu durumda, takip eden araç her zaman belirli bir aerodinamik güç kaybıyla karşılaşıyor."

"Haliyle aerodinamik konsepti değiştirmenin yeterli olacağı da kesin değil."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images