Önceki / Aston Martin F1, Aramco ile sponsorluk anlaşması imzaladı Sonraki / Red Bull, Masi’yi Whiting’in “boşluğunu doldurmaktan” daha fazlası olarak görüyorFormula 1 Haberler
Ferrari, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı!
Ferrari, 2022 güç ünitesini çalıştıran bir sonraki takım oldu.
Haberi dinle
Ferrari, 2022 hazırlıklarında sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü yeni aracın adını F1-75 olarak açıklayan Ferrari, bugün yeni aracı ilk kez ateşledi.
Takımdan yapılan açıklamaya göre Ferrari, yeni aracı bugün TSi 19:00'dan kısa bir süre önce ateşledi.
İşlemleri COVID-19 ile ilgili önlemler nedeniyle takım patronu Mattia Binotto ve az sayıda personel denetledi.
Başarılı geçen ilk ateşleme takımı epey memnun etti.
Takım yeni aracın örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracak
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Önceki haber
Aston Martin F1, Aramco ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Sonraki haber
Red Bull, Masi’yi Whiting’in “boşluğunu doldurmaktan” daha fazlası olarak görüyor
Yorumları görüntüle
Ferrari, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı!
paylaşım
yorumlar