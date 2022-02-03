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Formula 1 Haberler

Ferrari, 2022 aracını ilk kez çalıştırdı!

Ferrari, 2022 güç ünitesini çalıştıran bir sonraki takım oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Ferrari, 2022 hazırlıklarında sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü yeni aracın adını F1-75 olarak açıklayan Ferrari, bugün yeni aracı ilk kez ateşledi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Ferrari, yeni aracı bugün TSi 19:00'dan kısa bir süre önce ateşledi.

İşlemleri COVID-19 ile ilgili önlemler nedeniyle takım patronu Mattia Binotto ve az sayıda personel denetledi.

Başarılı geçen ilk ateşleme takımı epey memnun etti.

Takım yeni aracın örtüsünü 17 Şubat'ta kaldıracak

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