Ferrari, 2022 aracında Pull-Rod süspansiyon tasarımını kullanacak

Ferrari'nin 2022 F1 aracı projesi "674" hakkında yeni iddialar öne sürülüyor.

İtalyan ekibin aracının ön aksının farklı ve cesur bir tasarıma sahip olacağı biliniyordu. Kırmızıların yeni aracının ön aks tasarımı özellikle de Britanya GP öncesinde düzenlenen tanıtımda gösterilen araçtan oldukça farklı olacak.

2022 regülasyonlarıyla birlikte, ön aksın üreteceği yere basma gücü azalmış olacak. Eski jenerasyon araçlarda üretilen yere basma gücünün 1/3'ü ön taraftan gelmekteydi. 2022 araçlarında ise yere basma gücünün sadece %25'i ön taraftan gelecek.

Ön aksın üreteceği yere basma gücü azalsa da ön aksın tasarımı hâlâ önemli bir rol oynayacak çünkü havanın taban bölgesine verimli bir şekilde aktarılabilmesi için ön aksın iyi bir şekilde tasarlanması gerekiyor.

Bildiğiniz üzere, 2022 araçlarında taban bölgesi önemli bir rol oynayacak ve yere basma gücünün neredeyse %50'sini üretecek. Ön tarafın tasarımı, hava akışının taban bölgesine istenilen şekilde aktarılabilmesinde önemli bir role sahip.

Neden Pull-Rod süspansiyon tasarımı seçildi?

Bahsedildiği gibi taban bölgesine hava akışının aktarılabilmesi için verimli bir ön aks tasarımı gerek ve Pull-Rod süspansiyonunun seçilmesinin nedeni de bu. Pull-Rod tasarımı, hava akışının aracın alt bölgesine ve soğutma boşluklarına daha verimli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor.

Ayrıca bu süspansiyon tasarımıyla birlikte ağırlık dağıtımı konusunda da avantaj sağlanacak. Pull-Rod tasarımının seçilmesinin bir diğer nedeni de araçların daha "hantal" ve ağır olacak olmaları. Yeni 18 inçlik lastiklerin de bu tercihte rol oynadığı biliniyor.

Mattia Binotto'nun da birçok kez dile getirdiği gibi, takımlar rüzgar tünellerinde birçok tasarımı denediler. Push-Rod ve Pull-Rod süspansiyonları rüzgar tünellerinde denendi ve Pull-Rod'dan yana karar kılındı.

İtalyan ekip, en son 2014 senesinde bu süspansiyon tasarımıyla yarışmıştı.

İlk olarak 70'li yıllarda Gordon Murray tarafından F1'e kazandırılan Pull-Rod süspansiyonlar, sonraki yıllarda birçok araçta ve dönemde kullanıldı.

Ancak turbo hibrit dönemiyle birlikte takımlar, araçların burunları nedeniyle Push-Rod süspansiyon tasarımlarını kullanmaya başlamışlardı.

McLaren, geçtiğimiz günlerde MCL36 aracına dair ilk ipucunu yayınlamıştı. O videoda da şaside de Pull-Rod süspansiyonuna ait eklenti noktaları görülmüştü.

Yani, Pull-Rod tasarımı 2022 sezonunda F1'e geri dönecek gibi duruyor.

Ferrari, en son 2014 aracı F14-T'de Pull-Rod süspansiyon tasarımını kullanmıştı

Motor ne zaman ateşlenecek?

Formu1a.uno.com'a göre, Ferrari'nin yeni motorunun "gerçekten" ateşlenmesine en az birkaç hafta daha var. Ferrari, motor alanındaki hedeflerini belirlese de içten yanmalı motorunu geliştirmeye devam ediyor.

İtalyan ekip, 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan sezon öncesi testlerine de henüz gelişimi tamamlanmamış bir güç ünitesiyle katılacak.

Scuderia daha önceki kış aylarında da yaptığı gibi adım adım ilerliyor. Mercedes ise Ferrari'nin tam tersini yapmakta. Alman ekip, 2014 sezonu öncesinde yaptığı gibi yeni motorunu erkenden ateşleyerek, W13 aracıyla VVT simülasyonlarına başlamıştı.

Böylelikle, sadece güç ünitesinin değil, süspansiyon ve fren sistemlerinin dayanıklılığıyla alakalı bilgi toplanıyor.

Kış testlerinde sadece 6 gün olacağından, Mercedes dayanıklılık sorunlarıyla zaman kaybetmek istemiyor.

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