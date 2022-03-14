Ferrari: "2022 aracı henüz kazanacak seviyede değil"

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İtalyan otomobil üreticisi hem Barselona hem de Bahreyn testlerinde etkileyici bir performans sergiledi ve pek çok kişi şu anda Ferrari'nin en güçlü pakete sahip olduğunu öne sürüyor.

Fakat Maranello merkezli takım, kış boyunca ön tarafta yarışmak adına iyi bir ilerleme kaydettiği konusunda iyimser olsa da, takım patronu Mattia Binotto'ya göre henüz "yenilecek takım" değiller.

Binotto, ilk yarış öncesinde kimin nerede olduğunu bilmenin imkansız olduğunu ekliyor ve diğerlerinin neden Ferrari'yi övdüğüne anlam veremiyor.

Binotto, "Şahsen henüz diğerlerini yargılayabileceğimizi düşünmüyorum. Fakat kendimizi yargılayabilirim ve çok iyi olduğumuzu düşünsem de kazanan olacağımızı sanmıyorum."

"Hem Red Bull hem de Mercedes'inin çok güçlü ve hızlı araçlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu takımlar gerçekten çok güçlüler."

"Baktığınızda, Red Bull son test gününe yeni güncelleme getirip, gelişim anlamında ne kadar iyi olduklarını gösterdi. Bu da şu andan ilk yarışa kadar kritik öneme sahip."

"Mercedes de daha fazla gelişim kaydedebilir. Bu yüzden her iki takım da hem çok güçlü hem de çok hızlı görünüyor. Umarım biz de dışarıdan bu mücadeleye dahil olabiliriz."

"Umarım bir şekilde onlara meydan okuyabiliriz. Bu, bizim açımızdan harika olurdu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Motorsport Images

Ferrari, şu anda kendi beklentilerini düşük tutmaya çalışsa da, Charles Leclerc 2019'da takıma katıldığından bu yana en iyi kış testlerini geçirdiklerini gizlemiyor.

"Kesinlikle şimdiye kadar sahip olduğum en düzgün hazırlıklardan birisiydi ve önemli hiçbir sorun yoktu."

"Özellikle böylesine yeni bir projede, her zaman yolda bazı engellerle karşılaşmayı bekliyorsunuz ve şu noktaya kadar bazı şartlarda hâlâ bir problem teşkil eden dalgalanma dışında oldukça sorunsuz geçti."

"Gelişmeye devam etmeyi başardık. Fakat gördüğümüz gibi, Red Bull'un oldukça yeni bir paketi var ve Mercedes'in tamamen yeni bir araca sahip olduğunu, potansiyellerini gerçekten göstermediğini düşünüyorum. Herkes belli noktalarda oldukça yakın görünüyor."

"Bu yüzden ne kadar fark olduğunu söylemek şu noktada gerçekten çok zor. Ne kadar ilerleme kaydettiğimizi biliyoruz fakat kendi ilerlemelerini ne kadar gizledikleri hakkında hiçbir fikrimiz yok."

Binotto sezonun başlangıcına ilişkin beklentilerini düşük tutsa da, Ferrari'nin güncelleme planlarının önemine dikkat çekti.

"Bence devamlı olarak ilerleme kaydetmeniz gerekiyor. Kendinize asla güvenemezsiniz, F1'de her zaman kendinizi geliştirip, ilerlemeye devam etmelisiniz."

"Rakiplerimizin çok güçlü ve çok hızlı olduklarını kanıtladıklarını hepimiz biliyoruz."

"Onların ilk yarışta önde olmasını bekliyorum. Kendi açımızdan onlara elimizden geldiğince meydan okumak istiyoruz, umarım onlarla savaşabiliriz, bu en azından başlangıç için harika olacak. O andan itibarense, sezon boyunca kaydedilen ilerleme büyük önem taşıyacak."