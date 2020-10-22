Ferrari, 2021'in başında yeni F1 simülatörünü kullanmaya başlayacak

Ferrari bir süredir son teknoloji simülatör üzerinde çalışıyordu. Motorsport.com İtalya'ya göre yeni simülatör, 2021'in ilk aylarında tamamlanmış olacak ve 2022'deki yeni kurallar öncesinde kullanıma başlanacak.

Yeni simülatör, Ferrari için önemli adımlardan birisi olacak. Eski "örümcek" adı verilen simülatör Maranello'da kalmaya devam edecek ancak başka işler için kullanılacak. Araç gelişimi ve ayar için yapılan çalışmalarda, yeni simülatör kullanılacak.

Simülatör üzerindeki çalışmaların bu sene sonuna kadar tamamlanması ve ardından ilkbahar gibi simülatörün çalıştırılmaya başlanması bekleniyor. Yani 2022 aracının gelişimi için çalışmalara yeni simülatörde devam edilecek.

Yeni simülatörün hazırlanması, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlanandan gecikmiş oldu. Ferrari, bu alanda modern bir simülatöre sahip olmadığı için bazı rakiplerinin gerisine düşmüştü.

Yeni teknoloji simülatörle Ferrari, pist üstüne çıkmadan daha gerçekçi koşulları simüle ederek aracın gelişimini sürdürmüş olacak. Böylece rakipleriyle olan bir fark kapatılacak.