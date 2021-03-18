Ferrari, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Ferrari, 2020 yılında beklenen performansı gösteremedi ve sezonu en iyi altıncı takım olarak tamamladı.

İtalyan ekip, geçen yıl yaşadığı sorunları çözerek, bu yıl yeniden ön bölümde mücadele edebilmeyi umut ediyor.

Ancak Laurent Mekies, şampiyonluğun kendileri için gerçekçi bir hedef olmadığını, fakat ilk üçe girebileceklerini söyledi.

Mekies, "2020 bizim için çok zor bir yıldı ve bu yıl şampiyonluk mücadelesi vermek bizim için gerçekçi bir hedef olmayacak. Yine de bu sezonu şampiyonluk savaşı veren takımların hemen ardında bitirmeyi planlıyoruz."

"2021 yılı için asıl mücadele, teknik kurallarda neredeyse hiç değişiklik olmasa da Ferrari'yi mümkün olan en yüksek pozisyona çıkarmak olacak. Bu zaten başlı başına bir zorluk."

"Orta gruptaki takımları yenmek çok zor olacak ama geçen yılki zorlu sezonun ardından kendimize tam olarak böyle bir hedef belirlemeliyiz."

"2022 yılında ise ileriye doğru büyük bir atılım yapmak için gerçek bir fırsatımız olacak." dedi.

Kimin favori olduğu sorusuna Mekies, "Mercedes için muhtemelen son yedi yılın en kötü sezon başlangıcı olsa da, bence hâlâ Red Bull'un önündeler." yanıtını verdi.

Mekies, Bahreyn'deki test sonuçlarını da değerlendirdi.

“Programı ciddi sorunlar yaşamadan yürütmemiz önemliydi. Charles Leclerc ve Carlos Sainz iyi bir etkileşim içindeler ve takıma sağladıkları bilgiler, gerekli teknik çözümlerin daha hızlı getirilmesini sağlayabilir."

"Sürücülerimizin farklı sürüş stilleri olduğu doğru, ancak daha yüksek seviyeye ulaşmak için araçta neler yapılması gerektiği konusunda bizimle aynı gözlemleri paylaştılar."

Mekies, ilk üç veya dört yarışın ardından kaynaklarını 2022'ye ayıracaklarını belirtti.

"Bu sezon, mevcut çalışmalarla gelecek yılın çalışmaları arasında doğru bir uzlaşma bulmamız gerekiyor. Takım ilk üç veya dört yarışta araçla ilgili detayları geliştirmeye çalışacak ve daha sonra ana kaynaklarımız, 2022 aracının gelişimi için harcanacak."

"Sezon ortasından itibaren diğer takımların da kendi araçları için büyük çaplı güncellemeler getirdiğini görmeyeceksiniz."