Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

Ferrari tabii ki beygir gücündeki farkı kapatabilmek adına tüm imkanlarını seferber ediyor. Eğer motor gelişimi sınırlandırılırsa tabii ki bu kadar az güç üreten bir motora bağlı kalmak istemiyorlar. Ve her ne kadar Mattia Binotto 2021’de yeni motorla 30 hp daha güç kazanacaklarını söylese de bu sayıdan ikna olmamış birçok kişi var.

Blogunda Leo Turrini şunları yazdı: “Ferrari güç ünitesi 2020’de her şeyiyle çok kötüydü, içten yanmalı motorundan elektrik aksamına kadar. Sebeplerini durmadan konuştuk. Şimdi 2021 için bize ne vaat edeceklerine bakalım. Şahsen 30 hp’nin düşük bir kazanç olduğu kanaatindeyim.”

Ferrari’de bile bunun tekrardan şampiyonluk için savaşmalarına yeterli olmayacağı biliniyor ve şu anda gelecek sezon için hedeflerini üreticiler şampiyonasında 3.lük olarak belirlemiş durumdalar. Ve mevcut durumda en önemli şey, güncellemelerin sorunsuz entegre edilmesi.

Bu konuda ise Turrini, “Oval egzozlar konusunda endişeler olduğunun farkındayım. Her hâlükârda Haas ve Alfa’daki söylentilerin özel bir şey beklenmemesi gerektiği yönünde olduğunu söyleyebilirim.” dedi.