Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

paylaşım
yorumlar
Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
Ekleyen:

Ferrari yakıt tedariğindeki yeni yönlendirmeler sonrasında büyük ölçüde zorlanıyor diyebiliriz. Ve en güçlü motora sahipken bir anda Honda ve Renault’nun da gerisine düştüler. Bu fark bir anda kapanabilecek bir fark değil, dolayısıyla 2021’de yeni motordan bir mucize beklendiği de söylenemez.

Ferrari tabii ki beygir gücündeki farkı kapatabilmek adına tüm imkanlarını seferber ediyor. Eğer motor gelişimi sınırlandırılırsa tabii ki bu kadar az güç üreten bir motora bağlı kalmak istemiyorlar. Ve her ne kadar Mattia Binotto 2021’de yeni motorla 30 hp daha güç kazanacaklarını söylese de bu sayıdan ikna olmamış birçok kişi var.

Blogunda Leo Turrini şunları yazdı: “Ferrari güç ünitesi 2020’de her şeyiyle çok kötüydü, içten yanmalı motorundan elektrik aksamına kadar. Sebeplerini durmadan konuştuk. Şimdi 2021 için bize ne vaat edeceklerine bakalım. Şahsen 30 hp’nin düşük bir kazanç olduğu kanaatindeyim.”

Ferrari’de bile bunun tekrardan şampiyonluk için savaşmalarına yeterli olmayacağı biliniyor ve şu anda gelecek sezon için hedeflerini üreticiler şampiyonasında 3.lük olarak belirlemiş durumdalar. Ve mevcut durumda en önemli şey, güncellemelerin sorunsuz entegre edilmesi.

Bu konuda ise Turrini, “Oval egzozlar konusunda endişeler olduğunun farkındayım. Her hâlükârda Haas ve Alfa’daki söylentilerin özel bir şey beklenmemesi gerektiği yönünde olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"

Önceki haber

Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"

Sonraki haber

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!

Renault: "2021 F1 aracındaki değişimler beklediğimizden fazla"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "2021 F1 aracındaki değişimler beklediğimizden fazla"

Aston Martin: "Vettel'e ihtiyaç duyduğu ortamı vereceğiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin: "Vettel'e ihtiyaç duyduğu ortamı vereceğiz"

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak
DTM DTM / Son dakika

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak

Sizin köşeniz: Kazanamayanlar - Valtteri Bottas
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Kazanamayanlar - Valtteri Bottas

F1, 2021 sezon öncesi testlerini Bahreyn'e almaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021 sezon öncesi testlerini Bahreyn'e almaya hazırlanıyor!

Jones: "Avustralya GP'nin gerçekleşmesi için mucize gerekiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jones: "Avustralya GP'nin gerçekleşmesi için mucize gerekiyor"

Son Haberler

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

48 dk
2
Formula 1

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!

3s
3
Formula 1

Renault: "2021 F1 aracındaki değişimler beklediğimizden fazla"

5s
4
Formula 1

Aston Martin: "Vettel'e ihtiyaç duyduğu ortamı vereceğiz"

10s
5
DTM

Albon, 2021'de Red Bull'un desteğiyle beraber DTM'de yarışacak

1g

Son Haberler

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"
F1

Hamilton: "Mercedes W11 tam anlamıyla bir sanat eseri"

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
F1

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"
F1

Seidl:" Yeni bir sürücü ile çalışmak her zaman ilginçtir"

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!
F1

Resmi: Williams, Mercedes'le olan teknik işbirliğini artırıyor!

Wolff: "Şüphecilik ve karamsarlık halen Mercedes'e musallat oluyor"
F1

Wolff: "Şüphecilik ve karamsarlık halen Mercedes'e musallat oluyor"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.