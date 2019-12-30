Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor

Ferrari'de Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020'nin ardından bitiyor ve takımdan ayrılacağı yönünde ciddi spekülasyonlar bulunuyor.

Bu durumda yerini kimin alacağı belirsizliğini korurken, Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yanı sıra Renault'dan Daniel Ricciardo gibi pilotların adı geçiyor.

Ayrıca performansını artırması halinde Antonio Giovinazzi de seçenekler arasında yer alabilir.

Konu hakkında konuşan Ferrari CEO'su Louis Camilleri, henüz pilot kararını vermediklerini söyledi.

Camilleri, "Charles, Sebastian'ın kendisini güçlendirdiğini kabul ediyor. Çünkü takım arkadaşından çok fazla şey öğrendi."

"Şimdilik 2021'de hangi pilotlarla yarışacağımıza karar vermedik. Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Durumumuz açık; bir pilotla uzun vadeli anlaşmamız var ve diğerinin anlaşması da gelecek sezon bitiyor. Gelecek yıl için seçeneklerimize bakmaya devam ediyoruz." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise gelecek yıl Formula 2'de yarışacak çok sayıda genç yetenekten herhangi birinin doğrudan Ferrari'ye geçemeyeceğini söyledi.

"Bu onlar için çok erken olur. 2021 çok önemli bir yıl ve bunun için iki deneyimli pilota ihtiyacımız var."

Çeviri: İnci Beğen