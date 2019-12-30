Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
F1 2021
Konu

F1 2021

Başa Dön
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor

paylaşım
yorumlar
Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Ara 2019 12:38

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 için iki deneyimli pilota ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ferrari'de Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020'nin ardından bitiyor ve takımdan ayrılacağı yönünde ciddi spekülasyonlar bulunuyor.

Bu durumda yerini kimin alacağı belirsizliğini korurken, Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın yanı sıra Renault'dan Daniel Ricciardo gibi pilotların adı geçiyor.

Ayrıca performansını artırması halinde Antonio Giovinazzi de seçenekler arasında yer alabilir.

Konu hakkında konuşan Ferrari CEO'su Louis Camilleri, henüz pilot kararını vermediklerini söyledi.

Camilleri, "Charles, Sebastian'ın kendisini güçlendirdiğini kabul ediyor. Çünkü takım arkadaşından çok fazla şey öğrendi."

"Şimdilik 2021'de hangi pilotlarla yarışacağımıza karar vermedik. Bunun hakkında konuşmak için henüz çok erken. Durumumuz açık; bir pilotla uzun vadeli anlaşmamız var ve diğerinin anlaşması da gelecek sezon bitiyor. Gelecek yıl için seçeneklerimize bakmaya devam ediyoruz." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise gelecek yıl Formula 2'de yarışacak çok sayıda genç yetenekten herhangi birinin doğrudan Ferrari'ye geçemeyeceğini söyledi.

"Bu onlar için çok erken olur. 2021 çok önemli bir yıl ve bunun için iki deneyimli pilota ihtiyacımız var." 

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

Önceki haber

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

3s
2
Formula 1

Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor

26dk
3
Formula 1

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

2s
4
Formula 1

Porsche, F1'e girmeye çok yaklaşmış

5
Formula 1

Williams: “Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız”

Son Videolar

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 10:16
Formula 1

29 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:06
Formula 1

28 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Alfa Romeo 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #1 02:42
Formula 1

Alfa Romeo 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #1

Carlos Sainz’ın simülatörüne yakından bir bakış 07:10
Formula 1

Carlos Sainz’ın simülatörüne yakından bir bakış

Mercedes:''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri 09:01
Formula 1

Mercedes:''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

Son Haberler

Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor
F1

Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun
F1

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"
F1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"
F1

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"

Boullier, F1'deki değişikliklerden memnun
F1

Boullier, F1'deki değişikliklerden memnun

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.