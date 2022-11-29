Ferrari, 2021'de Horner'a teklif mi yaptı?

Haberi dinle

Mattia Binotto, geçen hafta 2022 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılma kararı aldı ve cuma günü itibariyle istifasını sundu.

Koltuğu için ana aday Frederic Vasseur gibi görünüyordu ancak kaynaklar, artık birinci adayın Vasseur olmadığını öne sürüyorlar.

Binotto'nun ayrılığı aslında bir süredir gündemdeydi ve salı günü itibariyle resmen açıklandı. Sözleşmesi 2023 sonuna kadar devam etmesine rağmen Binotto, Ferrari yönetiminin kendisine yeterince güvenmediği gerekçesiyle istifasını verdi ve bu istek kabul gördü.

Fakat aynı süreçte Auto Motor und Sport'tan çarpıcı bir iddia geldi. Habere göre, kış aylarında Ferrari yönetimi, zaten Binotto'nun koltuğu için bazı isimlerle görüşüyordu.

En ideal adaylar McLaren patronu Andreas Seidl ve Red Bull takım patronu Christian Horner'dı. İkili şu anda griddeki en iyi patronlar arasında gösteriliyorlar.

Ancak habere göre her iki ismin cevabı da "hayır" oldu.

Ferrari bunun üzerine Binotto'ya takımı zirveye taşıyabilmesi için bir yıl daha verme kararı aldı ancak Binotto bunu başaramadı.

Bu haberine gerçek olup olmadığı şimdilik bir muamma ancak önümüzdeki süreçte bunun gibi daha çok iddia çıkacağı benziyor.